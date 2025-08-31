Figyelmen kívül hagyta a fáradtságát – sokkoló diagnózist kapott az édesapa

A 42 éves skót mérnök, Bill McGugan élete teljesen felfordult, amikor egy rutinvizsgálat során kiderült, hogy krónikus mieloid leukémiában (CML) szenved.

Amikor előléptették a munkahelyén, a cég orvosi vizsgálatra küldte, amely váratlanul kimutatta a ritka vérrákot.

Felesége, Alison így emlékezett vissza:

Bill pár nappal később a kertben játszott a fiunkkal, Daviddel, amikor a háziorvos hirtelen megjelent nálunk, és arra kérte Billt, hogy üljön le. Ekkor közölte vele, hogy gyanítja, vérrákja van, és azonnal be kell mennie a Monklands kerületi kórházba. Teljesen sokkoltak minket, biztosak voltunk benne, hogy tévedésről van szó

A további vizsgálatok azonban megerősítették a diagnózist, Bill valóban krónikus mieloid leukémiában szenvedett. Bill azonnal megkezdte a kezelést vérátömlesztésekkel és interferon-injekciókkal, de hamar kiderült, hogy csontvelő-átültetésre lesz szüksége. Csodával határos módon édesapja, John, megfelelő donornak bizonyult – írja a Daily Record.

1998 márciusában Bill megkapta az első átültetését, majd négy hónappal később egy másodikat. Az első vizsgálatok biztatóak voltak, de Bill állapota nem javult, így az orvosok aggódni kezdtek.

Mivel más lehetőség nem maradt, bevonták egy klinikai kísérletbe egy új gyógyszerrel, a Gleevec-kel (Imatinib), amely mára a CML sztenderd terápiája lett.

Az orvosok azt mondták, kipróbálják a gyógyszert és egy harmadik őssejt-transzplantációt. De ha ez sem sikerül, már nem lesz mit tenniük. Aznap éjjel bent maradtam Bill mellett a kórházban. Már nagyon rossz állapotban volt. Azt mondta nekem: ‘Halálomon vagyok.’ Én pedig azt feleltem: ‘Nem az én szemem láttára!

- mesélte Alison.

A harmadik transzplantáció végül életmentőnek bizonyult. Két év betegszabadság után Bill visszatért a munkájához, és már 24 éve rákmentes.

A leukémiát gyakran félrediagnosztizálják, mert a tünetei változatosak és nem jellegzetesek. A leggyakoribb jelek a fáradtság, a könnyű véraláfutás, a szokatlan vérzés és a visszatérő fertőzések.