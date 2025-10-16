A bolondját járatja velünk az őszi időjárás: ez vár ránk!

Egyre beljebb haladunk az őszbe, tíz nap múlva életbe lép a téli időszámítás, másfél hónap múlva pedig beköszönt a december. Az őszi időjárás ennek megfelelően alakul a következő napokban. Vagy mégsem?

Ködfoltokkal indul a csütörtök reggel – ez is helyet kap a idei őszi időjárásban (Fotó: pexels.com)

Őszi időjárás: lehetne rosszabb is!

Ködfoltok, fagypont körüli reggeli hőmérséklet, megélénkülő szél, zápor – ezek várnak ránk csütörtöktől szombatig, ha pesszimistán nézzük a dolgokat. Ha optimistán tekintünk a prognózisra, láthatjuk, hogy 14-16 fokos maximumok várnak ránk, több a csapadékmentes nap, mint a záporos. Szóval, lehetne rosszabb is tartós hideg széllel, lehűléssel és zivatarral.

Jöjjön a Köpönyeg.hu előrejelzése!

Csütörtök reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű.

Pénteken részben napos, időnként rétegfelhős, csendes őszi idő ígérkezik. A reggeli órákban 2, délután körülbelül 16 fokot mérhetünk.

Szombaton borongós, erősen felhős idő valószínű, időnként megélénkülő széllel. Csak elszórtan fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet hajnalban 5, napközben 16 fok körül alakul.