23 éve nem volt ilyen meleg januárban! Megdőlhet a melegrekord, akár 20 fok is jöhet!

A hideg, párás reggelek után, amelyeket egy anticiklon okozott, végre fellélegezhetünk. Az aktuális melegfront ugyanis intenzív déli áramlásával szokatlan időt hoz hazánkba. Kedden, január 28-án hajnalban már sehol sem kell fagyokra számítani, és napközben akár 20 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet! A déli országrészben a szél felerősödik, élénk, erős légmozgás kíséri az enyhe időt. Jó eséllyel a téli melegrekord is megdőlhet.

Akár a téli melegrekord is megdőlhet január végén hazánkban (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Megdőlhet a melegrekord!

2002. január 29-én, Máza településen mértek utoljára 20 fokot, most azonban minden esély megvan arra, hogy ezt a rekordot is felülmúlja az időjárás. Az országban több helyen is megközelítheti, sőt, meg is haladhatja ezt az egyébként április végi, májusi eleji hőmérsékletet az időjárás, főleg a Dunántúl délnyugati részén.

Érdekesség, hogy 60 évvel ezelőtt még egészen más időjárásról számolhattunk be januárban, akkor Baján –34,1 fokos hidegrekord született, ám idén mintha a tél nem igazán akarna megérkezni teljes valójában.

Eső és viharos szél

A szokatlan hőmérséklet mellett azonban nem árt felkészülni az esőre is. A nyugati határvidéken már kedden eleredhet, és szerdán több helyen is előfordulhatnak záporok. Ezzel együtt a Dunántúlon a szél sem hagyhat minket nyugodni: akár 60-80 km/h-s széllökések is előfordulhatnak, sőt, helyenként 90 km/h-s erejű széllökések sem kizártak.

Habár fronthatással nem kell számolnunk, az erős déli szél és az intenzív melegedés sokak szervezetét megviselheti. Az érzékenyeknél melegfronti tünetek léphetnek fel: fejfájás, ingerlékenység, vérnyomás-ingadozás, de akár a koncentrációs képesség is csökkenhet. Figyeljünk oda magunkra és egymásra!

A viharos szél miatt nem feltétlenül élvezhetjük majd az enyhe időt (Fotó: Robert Hoetink / Shutterstock)

A középtávú előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan enyhe idővel köszönt be, így a tél helyett talán tavaszi hangulatban búcsúztathatjuk januárt és köszönthetjük a februárt. Ne feledjük azonban, hogy az időjárás ilyen szélsőséges változásai az éghajlatváltozás egyértelmű jelei lehetnek, érdemes elgondolkodnunk ezen is, miközben élvezzük a szokatlanul kellemes időt!