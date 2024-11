13 fok és riasztás: meglepő időjárással indul a hét

Hétfőn érdemes felkészülni a hosszabb menetidőre, ha az ország északkeleti részén indulunk útnak autóval: Pest, Borsod-Abaúj Zemplén, Heves és Nógrád vármegyére is elsőfokú riasztást adtak ki köd miatt. Ez azt jelenti, hogy az érintett területeken hat órát meghaladóan pár száz méterre csökken a látótávolság – figyelmeztet a HungaroMet.

Tovább enyhül az időjárás, de ködre és akár ónos esőre is lehet számítani (Fotó: Ann Stryzhekin / Shutterstock – Képünk illusztráció)

Jöjjenek a további részletek a Köpönyeg.hu prognózisa alapján!

Hétfőn az északi országrészen tartósan ködös, borongós idő lesz, akár ónos eső is előfordulhat. Az ország többi részén többórás napsütés várható. Északkeleten továbbra is hidegebb lesz, összességében 7 és 13 fok között várható a napi csúcshőmérséklet.

Kedden többnyire felhős időre számíthatunk, néhol borult, párás területek is kialakulhatnak. Előfordulhatnak esők vagy záporok, illetve az ország északnyugati területein erősebb szelekre is lehet számítani. Északkeleten továbbra is hűvösebb lesz, itt nappal 3-4 fok várható, míg az ország többi részén 8 és 10 fok között lesz a csúcshőmérséklet.

Szerdán felhők borítják el az ország egész területét, helyenként kisebb esők és záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél néhol felerősödik. Északkeleten továbbra is hűvösebb lesz, a napi csúcshőmérséklet 1 és 9 fok között várható.