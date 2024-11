Hirtelen fordulatot vett az időjárás: vegyük elő a tavaszi kabátunkat

Sok káoszt okozott ez a kis havas időjárás, de a mínusz fokok hiányában az ország nagy részén már csak pocsolyák őrzik az emlékét.

Enyhülni látszik az időjárás, az éjszakai mínusz fokok is csillapodnak. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Vasárnap északon és észak-keleten erősen felhős idő lesz, itt az éjszakai hőmérséklet is marad -7 és -10 fok között. Délen változóan felhős lesz az idő, akár több órás napsütéssel is. Dél-nyugaton a szél sok helyen megélénkülhet 17 - 20 km/h-ra. A nappali csúcshőmérséklet 0 és 10 fok között várható, de észak-keleten továbbra is hidegebb lesz.

Hétfőn többnyire napos idő várható, észak-keleten borús, párás és ködös időszakok is várhatóak. Az észak-keleti részen is enyhülnek az éjszakai mínuszok -5 fok körüli hőmérséklet várható, míg az ország többi részén 0 és 2 fok között várható éjszaka. Napközben továbbra is maradnak a 10 fok körüli hőmérsékletek.

Kedden erősen borús és párás idő lesz. Elszórtan kisebb esőzés vagy szitálás előfordulhat. Éjszaka tovább enyhül az idő az észak-keleti területeken -3 fok várható, míg az ország többi részén 2-3 fok. Nappal 1 és 8 fok között változik a csúcshőmérséklet - írta a Köpönyeg.