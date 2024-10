Váratlan meglepetés: lerántjuk a leplet a hétvége időjárásáról

Az elmúlt napok esőzései után péntekre is jut némi csapadék, igaz, csak két vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást zivatar miatt. Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyében alakulhat ki zivatar október 11-én, mikor is elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat az érintett területeken! A hétvége viszont kifejezetten szépnek ígérkezik a Köpönyeg.hu prognózisa szerint. Jöjjenek a részletek!

Végre szép őszi hétvégére számíthatunk (Fotó: pexels – Képünk illusztráció)

Péntek reggel keleten még előfordul eső, zápor, majd mindenhol csökken a felhőzet. Délután többórás napsütés valószínű felhőátvonulásokkal. 16 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet. Erős lesz az ÉNy-i szél.

Szombaton napközben sok napsütés lesz, csapadék nem valószínű, és a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

Vasárnap szintén nem kell csapadékra számítani. A hőmérséklet csúcsértékei várhatóan 15 és 22 fok között alakulnak, kellemes őszi idő várható.

Hétfőn többnyire napos idő várható, helyenként kevés fátyol- és gomolyfelhővel, csapadék nélkül. A hőmérséklet 15–22 fok között valószínű.