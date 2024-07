Nem lesz kegyes az időjárás: a hőség mellett zivatarok is lecsapnak ránk!

Zivatar miatt az ország egészére citromsárga riasztást adott ki hétfőre, keddre és szerdára a HungaroMet Nonprofit Zrt. Veszélyjelzésükben a csapadék mellett a melegre is figyelmeztetnek, ahogy az alábbi térkép is mutatja, hétfőre több vármegyére is citrom, illetve narancssárga riasztást adtak ki magas középhőmérséklet miatt, azaz az érintett területeken a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 27 fokot.

Nem lesz kegyes hozzánk az időjárás / Fotó: met.hu

Ilyen idő várható a napokban

Hétfőn igazi strandidő várható sok napsütéssel, délután elszórtan záporral, zivatarral. 30 és 35 fok közötti maximumok várhatók, mialatt megélénkül az ÉNy-i szél.

Kedden folytatódik a napos, nyári idő, de gomolyfelhők is lesznek az égen. Elszórtan fordulhat elő frissítő csapadék, és egyelőre marad a 30-33 fokos hőség.

Szerdán és csütörtökön változóan gomolyfelhős időre van kilátás, mindkét nap elszórt záporokkal. Felfrissül a levegő: délután már csak 24-29 fok várható, átmenetileg megszűnik tehát a napok óta tartó kánikula – írja a Köpönyeg.