Időjárás: Nem maradunk szárazon a következő napokban sem, kiadták a riasztást

Szinte menetrend szerint érkeznek délutánonként a záporok, zivatarok a következő napokban is – jelzik az időjósok. Érdemes tehát az esernyőt továbbra is magunknál tartani, ha nem akarunk bőrig ázni.

Fotó: Pexels/Pixabay (Illusztráció)

A Köpönyeg előrejelzése szerint csütörtök délelőtt ugyan többórás napsütés várható, a nap második felében viszont ismét jelentős mennyiségű csapadékra lehet számítani. Az ország egész területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a zivatarveszély miatt, ahol elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, de emellett szélerősödés és jégeső is előfordulhat. Ráadásul a keleti országrészben a várható felhőszakadások miatt is veszélyre figyelmeztetnek, mivel a térképen is látható helyeken rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat. A péntek sem kecsegtet sokkal jobb idővel, aznap csak az ország két legnyugatibb vármegyéjében, Vasban és Zalában nincs érvényben riasztás.

Grafika: met.hu

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 27 fok között várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul. Az orvosmeteorológus szerint bár fronthatás nem terheli szervezetünket, az erőteljes nappali felmelegedés azonban az arra érzékenyeket megviselheti. Náluk fejfájás, szédülés jelentkezhet – figyelmeztet Pukoli Dániel.