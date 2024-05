Nincs menekvés: az egész országra lecsap a hidegfront, sokaknál ilyen tüneteket okoz

A hét elején kezdődő változások a keddi napon tovább folytatódnak, ezzel megnehezítve a frontérzékenyek következő néhány napját.

Ha érzékeny vagy a hidegfrontra, görcsös fejfájásra is készülhetsz (Képünk illusztráció – Fotó: Pexels)

Kedden egy kellemetlen hidegfront ér ide a térségbe, mely nemcsak a csapadék, a záporok, a zivatarok és az erős szél formájában okoz majd kellemetlenséget

– hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. A szakember hozzátette:

A nap első felében főként az északnyugaton élők érezték meg a terhelő hatásokat, ami a nap folyamán országossá válik.

A frontális jellegű változásokhoz és az erős szélhez köthető tüneteket is megtapasztalhatnak magukon az emberek. Többek között tartós, elhúzódó, ismétlődő vérnyomás ingadozás jelentkezhet. A keringési rendszer terheltsége miatt a szívpanaszok és a légzési panaszok is gyakoribbá válnak. Egyre többen lesznek feszültek, türelmetlenek, szorongók.

Nagyon komoly problémákat tud okozni a mostani időjárás az arra érzékenyek számára és az elmúlt napokhoz képest több panasz is jelentkezhet.

A fejfájások közül főleg a görcsös fejfájás fog kialakulni, arról nem is beszélve, hogy a zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmatikus panaszok. Az elmúlt napokban a pollenterhelés emelkedésével is számolni kell. A pázsitfűfélék pollenkoncentrációja országosan már a közepes-magas tartományban alakulhat. A fák közül a fenyőfélék pollenkoncentrációja jellemzően közepes, a tölgyé, az eperfaféléké, a kőrisé, a bodzáé és a vadgesztenyéé alacsony-közepes. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony-közepes tartományban alakul.

A Köpönyeg előrejelzése szerint szerdán még sok felhő lesz felettünk, és továbbra is többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Egy-egy helyen hevesebb zivatar sem kizárt. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton erős lesz, a zivatarokat azonban viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet 16 és 25 Celsius-fok között alakul, északnyugaton mérhetjük a legalacsonyabb, délkeleten a legmagasabb értékeket.