Rossz hír érkezett május elsejére: ezekre a vármegyékre adtak ki riasztást

Vajon kit vigasztal a mondás, miszerint a májusi eső aranyat ér?! Idén május elsejére ugyanis három vármegyére (Somogy, Vas, Zala vármegye) is elsőfokú riasztást adtak ki zivatar miatt – derül ki a HungaroMet oldaláról. S ez még csak a kezdet! A következő napokra ugyanis újabb és újabb vármegyékre adtak ki citromsárga riasztást! Csütörtökre az ország egész nyugati fele, péntekre pedig Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár vármegye kivételével mindenütt elsőfokú riasztás lesz érvényben!

Fotó: Pixabay

Íme a HungaroMet május elsejére kiadott veszélyjelzési térképe:

Fotó: met.hu

Lássuk köpönyeg.hu részletes prognózisát!

Szerdán, május 1-jén estig sok napsütés várható, ugyanakkor estétől dél felől egyre több gomolyfelhő érkezik. A déli, délnyugati tájakon zápor is előfordulhat. Megerősödhet a délkeleti szél. 20-25 fok valószínű délután.

Csütörtök szintén gomolyfelhős lesz az ég, délután többfelé várható zápor, zivatar, sőt: felhőszakadás, és jégeső is lehet. Ugyanakkor továbbra is 20-25 fokos maximumra kell számítani.

Pénteken újfent többfelé alakul ki újabb zápor, zivatar, miközben a hőmérséklet csúcsértéke 15-21 fok közé mérséklődik.