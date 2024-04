Időjárás: Durva lehűlés jön, visszatérnek az éjjeli fagyok

Ha csak annyiról lenne szó, hogy a hidegfront ismét hűvösebb levegőt hoz, senki nem lepődne meg, de a hétvégi valóságos nyári hőség után igencsak mellbevágó, ami a héten vár ránk. Szombat-vasárnap ugyanis ismét megdőlt az országos legmagasabb napi maximum-hőmérsékleti rekord.

Illusztráció / Fotó: Shutterstock

Bár a hétfő még meleg lesz, de aznap délutánra már erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és viharossá fokozódhat a délnyugati, majd az északnyugati szél. A várható zivatarok miatt négy északnyugati vármegyénkre is elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet. Ezeken a helyeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, de emellett esetenként jégeső is előfordulhat.

Grafika: met.hu

A java azonban csak kedden jön, ekkortól ugyanis a Köpönyeg előrejelzése szerint újabb hidegbetörés várható, ami miatt 15 fokkal esnek vissza a maximumok, éjszaka pedig egyes helyeken még talajmenti fagy is előfordulhat. Az orvosmeteorológus szerint a front különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat – figyelmeztet Pukoli Dániel.