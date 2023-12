Másodfokú figyelmeztetést is kiadtak a várható ítéletidő miatt

A kilencedik legcsapadékosabb november volt az idei 1901 óta - jelentette az Országos Meteorológiai Szolgálat. A múlt hónapban mért csapadékmennyiség országos átlagban 105,8 milliméter volt, ami több mint duplája az átlagnak.

Kimutatja foga fehérjét a tél Fotó: Máthé Zoltán

December első napjai alapján úgy tűnik, az év utolsó hónapja sem lesz különb. A Köpönyeg előrejelzése szerint szerdán csak az ország északkeleti harmadában marad száraz az idő, a csapadék halmazállapota pedig egyre inkább havazásra vált, de ónos esőtől is tartani lehet. Emiatt három vármegyére adtak ki riasztást.

Fotó: Wolf Géza

Tartós havazás várható a Dunántúlon, estig a legtöbb hó várhatóan a Bakony-Mecsek vonalában hullhat, síkvidéken 5-15 centiméter, de a Somogyi-dombság és a Dunántúli-középhegység területén 20-30 centiméter vastag hóréteg is kialakulhat. Szerda este a középső országrészben - beleértve a főváros térségét is - havazásra kell számítani, a magasabban fekvő részeken több mint tíz centiméteres hóréteg is összegyűlhet. Emiatt 10 vármegyénkre elsőfokú, egyre pedig másodfokú figyelmeztetést adtak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában -1 és +4 fok között alakul, éjszakára -4 és +1 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Wolf Géza

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kérte: indulás előtt mindenki tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról. Arra is figyelmeztettek, hogy az autósok csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljenek útra. Ha pedig valaki bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot, vagy használja a katasztrófavédelem mobiltelefonokra ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t!