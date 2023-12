Vigyázat! Hóakadályok vághatják el az utunkat – Időjárás

Bár az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb jelentése szerint az idei ősz volt a legmelegebb 1901 óta, az egy hete beköszöntött tél úgy látszik, megpróbálja helyrebillenteni az egyensúlyt. Csütörtökön napközben sem nagyon lesz több mínusz 2 foknál, éjjel pedig egészen mínusz 10 fokig hűl le a levegő.

Grafika: met.hu

Ennél is cudarabbnak ígérkezik a csapadékhelyzet: a Dunántúlon és a Duna vonalában kezdődött jelentős havazás ma az ország keleti részét is eléri. Az előrejelzések 5-20 centiméter közötti friss havat jósolnak. Minél magasabbra megyünk, annál jobban növekedhet a hóvastagság, így a Bakony, a Vértes és a Gerecse, a Dunazug-hegység és a Mátra 200-300 méter feletti részein várható a legtöbb fehér áldás. A nagy mennyiségű hó miatt 8 vármegyére, a várható hófúvások miatt pedig kettőre adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Veszprém és Komárom-Esztergom vármegyében a szél hótorlaszokat is emelhet.

Grafika: met.hu

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kérte, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról. Arra is figyelmeztettek, hogy az autósok csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljenek útra. Ha pedig valaki bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot, vagy használja a katasztrófavédelem mobiltelefonokra ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t, mely IOS-es és androidos okostelefonra egyaránt elérhető.