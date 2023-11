Újabb fordulat az időjárásban, csak győzzük követni!

A nyár után, amelyen a valaha mért legmagasabb globális átlaghőmérsékletet regisztrálták, az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata azt jelezte, hogy várhatóan 2023 lesz a legmelegebb év az emberiség eddigi történetében, és a jövő év még forróbb lehet.

Fotó: Shutterstock

Ez egyértelműen az emberi tevékenységből származó, hőcsapdaként ható üvegházhatású gázok növekvő koncentrációjának tudható be

– mutatott rá Petteri Taalas, a Meteorológiai Világszervezet főtitkára.

A legtöbb helyen nálunk is még mindig a sokévi átlagnál enyhébb az idő. A Kárpát-medence területét elhagyta a hidegfront, ezért csütörtökön nyugodt, csapadékmentes idő várható. A ködfoltok feloszlása után napos idő lesz, gomoly- és fátyolfelhőkkel, de eső nélkül. A déli szelet viszont többfelé élénk, a Dunántúlon helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 11 és 16 fok között várható, éjszakára azonban 0 és +4 fok közé hűl le a levegő, néhol gyenge fagy is lehet.

A Köpönyeg orvosmeteorológusa szerint gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. Ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a sztrók kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epilepsziás rosszullétek gyakorisága is megnőhet, és a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek – figyelmeztet Pukoli Dániel.