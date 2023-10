Komoly változás az időjárásban, figyelmeztetést adott ki az OMSZ

Talán mindenkinek jó hír, hogy a hétvégén visszaköszön a nyár, a maximumok és a minimumok is a legtöbb helyen jóval az átlag felett alakulnak majd. Szombaton azután érkezik egy hidegfront, de markáns lehűlést az sem hoz.

Fotó: Wolf Géza

Pénteken borongós időre számíthatunk, ám csak elszórtan fordulhat elő zápor. A délnyugati szél viszont nagy területen erős, az Észak-Dunántúlon viharos lesz, emiatt négy nyugati vármegyénkre is első fokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Közben folytatódik a meleg levegő beáramlása: a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 20 és 26 fok között alakul, de a déli megyékben 27–30 fok is lehet.

Grafika: met.hu

Szombaton gyakran lesz továbbra is erősen felhős az ég, és többfelé alakul ki eső, zápor. Néhol zivatar is kitörhet. Marad az erős, olykor viharos légmozgás, 22 fok körüli értékeket mérhetünk. Vasárnap a párás, ködös reggel után változóan felhős időre van kilátás. Elszórtan eső, zápor előfordulhat. Élénk lesz a északnyugatira forduló szél. Folytatódik a 20 fok körüli enyheség. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12–19 fok között alakul, de északkeleten ennél hűvösebb is lehet.

A Köpönyeg orvosmeteorológusa szerint erős melegfronti hatás terheli szervezetünket, ami különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Emiatt sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát – figyelmeztet Pukoli Dániel.