Máris itt az ősz: ma 15 fok alá eshet a hőmérséklet

Az idei év - időjárás szempontjából is - rendkívül viharvert volt (a szó szoros értelmében). A fagy sok gyümölcsöt tönkretett, majd a csapadékos, hűvös tavasz is rendkívül hosszú ideig elhúzódott. Reménykedtünk benne, hogy kellemes, meleg nyarunk lesz, úgy tűnik azonban, hogy ezzel még egy darabig várnunk kell. Most ugyanis visszatér a hűvös.

Helyenként 15 fok alá esik a hőmérséklet / Fotó: Köpönyeg.hu

Vasárnap sem lesz alkalmas az időjárás a keripartyhoz. Egészen délutánig ugyanis erősen felhős, borult lesz az ég, és sok helyütt záporra, zivatarra lehet számítani. Délután ugyan már szakadozhat a felhőzet, ugyanakkor helyenként továbbra is esni fog az eső. Az ország számos pontján viharra, erős északnyugati szélre lehet számítani, a hőmérséklet pedig 15 és 24 fok közé tehető. Összességében tehát elmondható, hogy erre a napra beköszönt az őszies időjárás.

Hétfőn már naposabb lesz az idő, a felhőzet azonban továbbra is vastag, az ország északi, északkeleti területein pedig záporesők várhatók. A szél viharos marad, és 20-25 foknál nem számíthatunk melegebbre - írja a Köpönyeg.hu.