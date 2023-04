Jégeső a hétvégén: ne tegyük el a kabátokat!

Április közepe van már, azonban a télikabátot továbbra sem pakolhattuk el. A hőmérséklet még mindig igen hideg, szeles és csapadékos az időjárás, így az igazi tavasz még mindig várat magára.

Borús időjárás lesz a hétvégén

Még mindig a Kárpát-medence fölött tartózkodik az a mediterrán ciklon, amely alapjaiban határozza meg hazánk időjárását. Rég nem húzódott ilyen hosszan a tél, a tavasz pedig továbbra sem érkezik.

Szombaton legfőképpen az északnyugati területeken erősen csapadékos és borús lesz az idő, az ország többi részén azonban szakadozik a felhőzet. A gomolyfelhő azonban megerősödik, így elsősorban az északi területeken, de helyenként máshol is záporok várhatók. Az Alföldön a levegő párássá válik, köd is kialakulhat. A szél csak helyenként élénkül meg, így akár apró szemű jég is eshet. Átlagosan 10–16 fok közé tehető a hőmérséklet.

Vasárnap Délnyugaton erősebb marad a felhőzet: itt a borús és esős időjárás borítékolható. Az ország más területein azonban néhány órára kisüthet a nap, ugyanakkor az északnyugati szél élénk marad. Nagyjából 15 fokra lehet számítani – írja a Köpönyeg.hu.