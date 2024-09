Krémkehely – túróból vagy fagyival

A nyár végi meleg napokon sokan vágyunk még a könnyű, sok gyümölcsös, lehetőleg tészta nélküli krémes édességre. Ehhez tökéletes alapanyag a házilag kevert túrókrémhttps://metropol.hu/gasztronomia/2024/07/ezert-jo-a-hazai-tej-mutatjuk, de maradhatunk a klasszikus otthon mixelt fagyikehelynél is. A túrókrém előnye, hogy annyi cukrot rakhatunk bele, amennyit akarunk, sőt teljesen ki is hagyhatjuk. No, meg a konzerváló szerekből is kevesebbet eszünk így, mintha a dobozos fagyival rakjuk meg a kelyhet. Hacsak nem, mi készítjük a fagyit is!.

Túrókrém vagy fagyi friss gyümölccsel és pisztáciával (Fotó: Fodor Erika)

Hozzávaló 2 kehelyhez/pohárhoz

(Nagyobb mennyiség esetén arányosan szorozzuk az alapanyagokat)

25 dkg túró

2 nagy evőkanál tejföl

Fél biocitrom leve és héja (választható)

4 db őszibarack

6-8 szem ringló („fosóka” szilva)

3 tasak vaníliás cukor

Néhány szem pirított pisztácia (vagy mandula, mogyoró, dió)

3-6 gombóc fagyi ízlés szerint

Csak ennyi, és kész is a mennyei nyári csemege! (Fotó: Fodor Erika)

Elkészítés

A túrót a tejföllel és 1 tasak vaníliás cukorral (nyírfa is lehet) géppel krémesre kikeverjük. (Aki szeretne plusz cukrot, keverés előtt tegye bele.) A citrom reszelt héját és levét kanállal hozzákeverjük. Betesszük a hűtőbe, hogy összeérjen, és hűs hőmérsékletű legyen. Ez alatt a barackokat meghámozzuk, félbe vágva és a magját eltávolítva kevés vajon egy serpenyőben mindkét oldalát „megfuttatjuk”.

"Gyümölcs-futtatás" vajon (Fotó: Fodor Erika)

A tetejére szórhatunk ennek is vaníliás cukrot, de nem muszáj! Párhuzamosan egy másik serpenyőben a felezett fosókát (héjastól) ugyanígy kevés vajon futtatjuk. A kehely aljára jönnek a fél barackok, lefelé fordítva, majd a túrókrém, amit fosókával borítunk, beledobálva a pisztáciaszemeket.

A túrókrémet gyümölccsel rakva fedeles üvegbe is elkészíthetjük, bármikor előkapható desszertként (Fotó: Fodor Erika)

Végül rácsorgatjuk a vajban sült gyümölcs levét. Azonnal fogyaszthatjuk, de ha úgy esik jól, visszatehetjük még a hűtőbe, amíg megesszük.

Egyik jobb, mint a másik (Fotó: Fodor Erika)



Tuti Tipp

Ha jeges fagyival készítjük, még jó is, ha melegen tesszük alá és fölé a vajas gyümit, mert kellemesen beleolvad. A túrókrém verziónál inkább langyosar hűlt legyen a barack és a fosóka, amikor összerakjuk a kelyhet.