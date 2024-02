Babkrém: böjtös, mégis mennyei!

A húsvétot megelőző böjti időszakban próbálunk ötleteket adni a „húsmentesen is finoman” táplálkozáshoz, akár vallási, akár egészségügyi okokból csökkentenénk a megevett húsmennyiséget.

Vörösbabkrém szezámmaggal – Mindenhez is mennyei! Fotó: Fodor Erika

Egy ízletesen elkészített babkrém zöldségekkel, vagy alternatív mártogatósokkal: lencse, illetve humuszcsipsszel, de hagyományos kenyérfélével is nagyon ízletes és kiadós étel. Sajtszeletekkel pedig már egyenesen lucullusi vacsora!

Színes, nyers zöldséggel-gyümölccsel is tökéletes Fotó: Fodor Erika

Hozzávaló

25 dkg főtt bab (vörös vagy fehér) – lehet konzerv is

2 dl olívaolaj

2 evőkanál tökmagolaj

2 evőkanál tahini szósz

2-3 gerezd fokhagyma

fehér és fekete szezámmag

1 citrom leve

só ízlés szerint

Csak egy kis főtt bab, olíva- és tökmagolaj, fokhagyma, és máris kész a lucullusi vacsora

Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

A humusz mintájára készítjük. Egy mixerbe beleöntjük a főtt babot, kevés lével, a főzővizével. Hozzáadjuk a fokhagymát, olajat, citromlét, sót, tahinit, és mehet a mixelés. Ha jól összekrémesedett, felhabosodott, szórunk bele fehér és/vagy fekete szezámmagot. Nekem volt egy kis maradék céklacsatnim, azt is hozzákevertem – a színének és az ízének is jót tett! Reggelire, vacsorára, de böjtben ebédre is megteszi.

A mixerben felhabosított krémbe mehet a fekete-fehér szezámmag Fotó: Fodor Erika

Tipp

Ha vörös babból csináljuk, akkor a színéhez passzoló zöldséggel kínáljuk, dekoráljuk. Ha fehérből, akkor pedig olyannal, ami ahhoz harmonizál. Ne felejtsük el, a látvány, a színek az ízélményhez hozzáadódnak.