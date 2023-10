Ezt a 6 hibát mindenki elköveti, mikor csirkét süt

Még a legprofibb konyhatündérekkel is előfordul, hogy a gondosan elkészített hús túl száraz és íztelen lesz. Ha viszont ezeket a hibákat elkerülöd, tökéletes csirke-menüvel lepheted meg a vendégeidet! A Mindmegette felsorakoztatja a leggyakoribb hibákat.

Sok hibát követünk el, ha csirkesütésről van szó

1. TÚL SOKÁIG SÜTÖD

A csirkét szinte mindenki túl sokáig süti, mert biztosak akarunk lenni abban, hogy a hús teljesen átsült. Ilyenkor viszont az étel nagyon száraz lesz, és csak abban bízhatsz, hogy a saláta megmenti a vacsorát. Neked is ismerős? Akkor vesd be ezt az egyszerű trükköt: áztasd be a csirkehúst néhány órára víz, só, cukor és fűszerek keverékébe. Így a hús nem csak ízletes lesz, de megszívja magát nedvességgel is, ami egyszerűen nem engedi, hogy kiszáradjon.

2. TÚL GYORSAN FELSZELETELED

Ha a csirkét egészben sütöd, akkor ne vágd fel rögtön azután, hogy kiveszed a sütőből! Inkább hagyd pihenni nagyjából 15 percig, hogy a nedvesség tökéletesen osztódjon el benne. Így elbúcsúzhatsz a túl száraz részektől!

3. TÚL SOK CSIRKÉT TESZEL A SERPENYŐBE

Biztos veled is előfordult már, hogy le akartad rövidíteni a sütés idejét, ezért zsúfolásig raktad a serpenyőt a húsokkal. Emiatt viszont a csirke füstös ízű lehet és könnyebben odaéghet, szóval semmiképp ne süss egy edénybe túl sokat! Ha fel akarod gyorsítani a folyamatot, inkább süsd őket egyszerre, két külön serpenyőben!

4. TÜRELMETLEN VAGY GRILLEZÉS KÖZBEN



Ha a grillrácson sütöd a csirkét, akkor előfordulhat, hogy túl gyorsan fordítod át a húst a másik felére, így pedig tönkreteszed a legfelső, karamellizált rétegét. Hogy ezt megakadályozd, először alaposan takarítsd le a grillrácsot, így elkerülheted, hogy nagyon leragadjon. Másodszor pedig figyelj arra, hogy a hús felületén mikor képződik egy külső réteg, ami már nem tapad annyira a grillrácshoz, és csak azután fordítsd meg!

5. TÚL SOKAT MOZGATOD A CSIRKÉT A SERPENYŐBEN

Ha sokszor átfordítod vagy folyamatosan kevergeted a csirkét, attól nem sül gyorsabban, csak azt éred el, hogy nem lesz szép karamellbarna. Ha beleteszed a serpenyőbe, hagyd érintetlenül 5-7 percig, csak ezután fordítsd át a másik oldalára, és a húsnak gyönyörű színe lesz!

6. EGÉSZBEN SÜTÖD MEG A CSIRKEMELLET

A csirkemell egyszerre lehet túlságosan vastag és extra vékony. A hús ugyanis nem egyenletes, az egyik vége sokkal vastagabb, mint másik, emiatt pedig nagyon nehéz egyben megsütni úgy, hogy minden része tökéletesre piruljon. Sütés előtt inkább vágd fel a húst egyforma vastagságú szeletekre, hogy nagyjából ugyanannyi idő alatt omlósra sülhessenek.