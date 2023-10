55 centis csirke 297 forintért! Most ennyit vehetsz belőle

Ha valaki figyelemmel kíséri a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) árveréseit, egészen különös dolgokhoz is hozzájuthat. A festmények, bútorok és szerszámok mellett október végéig most például licitálni lehet extra nagy, 55 cm nagyságú gumicsirkére. Ha kikiáltási áron kel el, akkor 297 forintért viheted darabját, ám becsült értéke 595 Ft. Egy bökkenő van, hogy csak a teljes állományért lehet versenybe szállni, vagyis 116 darabért. Ennek kezdő licitje 34 500 Ft, míg a becsérték 69 000 forint.

Ilyen egy darab licitálásra felkínált csirke a 116-ból – Fotó: NAV



Ez már meggondolandó mennyiség

Kinek jöhet jól 116 darab extra nagy méretű gumicsirke? Egy óvodának például sok, bár ha hosszú távra gondolkodnak, és felmérik az amortizációt, vagyis hogy a gyerekek idővel darabokra szedik, akkor megérheti. A csirke gumi formában ugyanis nem romlandó, így sokáig eláll. De akár össze is foghatna több óvoda, és igazságosan osztozkodhatnának rajta. Hasonlóan hosszú távban gondolkodva jó lehet egy kutyapanziónak is, ahol pozitívumként hirdethetik magukról, hogy a vendégeskedő kutyák távozáskor magukkal vihetik az ottlétük alatt játékszernek használt csirkét. Ami biztos, hogy húsipari tanoncok oktatására nem alkalmas, mert csirkebontást értelmetlen gyakorolni rajtuk.

A NAV közleménye szerint a megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. A sikeres árverés esetén a vételár megfizetése után az ingóságok előre egyeztetett időpontban átvehetik.

Egy a licitálásra felkínált koporsók közül – Fotó: NAV

Koporsóra is lehetett már licitálni

Öt évvel ezelőtt adtunk hírt egy különleges vételi lehetőségről. Nem mindennapi tételeket bocsátott áruba akkor is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Árverésükön a lefoglalt tárgyakból összesen hét darab, bükkfából készített bélelt koporsó is kalapács alá került. A halottasládákat egyenként 75 ezer forintra árazta be az adóhatóság, vagyis igen olcsón lehetett hozzájuk jutni. A kezdő licit 37 500 forinttól indult. A díszes faművek között volt sötétebb, bíbor árnyalatú és levél, galamb, valamint rózsa mintával ellátott is.