Ezzel a rántott sajt recepttel egyszerűen nem lehet leégni

Nagyon népszerű étel minden társaságban a rántott sajt, mert azok is fogyaszthatják, akik éppen nem esznek húst. Ínycsiklandó, egyszerre ropogós és krémes, persze csak akkor ha jól készítjük el.

Fotó: Pexels

A Mindmegette most egy olyan receptet mutat be, amivel garantált a hibátlan végkifejlet. Először azonban pár tippet is adnak.

1. Az első nagyon fontos lépésről valószínűleg hallottál már: dupla panírozás. Ez azt jelenti, hogy a sajtot lisztbe, tojásba, majd ismét lisztbe és tojásba forgatjuk, mielőtt a zsemlemorzsa-borítást is megkapná. Kicsit macerásan hangzik, igen, de ez a záloga, hogy ne folyjon ki a sajt sütés közben. Márpedig annak minden grammjáért kár volna.

2. A következő teendő, hogy ezeket a duplán bepanírozott sajtszeleteket betegyük a mélyhűtőbe nagyjából 20-30 percre. Ez a lépés is a sajt kifolyásának elkerülését szolgálja, ugyanis a behűtött sajtok sokkal jobban megtartják a formájukat sütés közben. A panír aranyló és ropogós lesz, a sajt pedig olvadt, folyós – és belül marad.

3. Végül, de nem utolsósorban maga a sütés. Fontos, hogy a serpenyőben forró olajba helyezzük a sajtokat, valamint hogy rövid ideig, mindössze néhány percig süssük őket. Ellenkező esetben a panír tocsogni fog az olajban. A cél úgyis az, hogy kívül ropogósra süljön, belül a sajtnak elegendő átmelegednie, ehhez pedig csak percek kellenek.

+1 A szerző személyes tippe: Ugyan nem én találtam ki, de nagyon bevált, ezért rendszeresen alkalmazom, hogy a zsemlemorzsába különböző fűszereket keverek. A sajthoz mehet petrezselyem, fokhagyma, a pikánsabb ízek kedvelői akár csilipelyhet is tehetnek bele.