RETRO RÁDIÓ

Mégsem akadályozzák a fogyást a diétás üdítők? Íme a válasz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Sokan azért kerülik a mesterséges édesítőszereket tartalmazó italokat, mert attól tartanak, hogy fokozzák az édesség utáni vágyat, és megnehezítik a fogyást. Egy kétéves kutatás azonban most más eredményre jutott a diétás üdítők fogyasztásával kapcsolatban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.10.30. 14:24
diéta diétás kóla fogyás

Sok fogyókúrázó tart attól, hogy a cukormentes italok fokozzák az étvágyat, és még nehezebbé teszik a kilók leadását. A diétás üdítők azonban egy új kutatás alapján nem feltétlenül hátráltatják a fogyást, sőt az édesség utáni vágyat sem növelik úgy, ahogyan korábban feltételezték.

Diétás üdítők és fogyás, új kutatás vizsgálta a kapcsolatukat.
A diétás üdítők nem feltétlenül akadályozzák a fogyást.
Fotó: MI generált illusztráció

Diétás üdítők és fogyás: ezt mutatta a kétéves kutatás

A Liverpooli Egyetem kutatói 493 túlsúlyos vagy elhízással élő felnőttet vizsgáltak 104 héten keresztül. A résztvevők testsúlycsökkentő programban vettek részt, miközben két csoportra osztották őket. Az egyik csoport kizárólag vizet ivott, a másik pedig naponta legalább két, egyenként 330 milliliter mesterséges édesítőszerrel készült üdítőt fogyasztott.

Azonban a kutatók a második év végén nem találtak jelentős különbséget a két csoport fogyása között. Mindkét csoport résztvevői képesek voltak fenntartani a súlycsökkenést, miközben a derékbőségük és a testösszetételük is kedvezően változott.

A kutatók egy másik érdekes eredményre is jutottak. A cukorbevitel valamivel nagyobb mértékben csökkent azoknál, akik mesterséges édesítőszereket tartalmazó italokat fogyasztottak. Ez megkérdőjelezi azt a feltételezést, hogy ezek az üdítők automatikusan fokozzák az édesség utáni sóvárgást.

John Halford professzor, a kutatás vezető szerzője szerint a vizsgálat olyan hosszú távú klinikai bizonyítékokat szolgáltat, amelyek eddig hiányoztak a témáról folytatott nemzetközi vitákból.

Az eredmények alapján tehát a diétás üdítők fogyasztása nem feltétlenül akadályozza a sikeres fogyókúrát. A kutatás ugyanakkor nem azt bizonyította, hogy ezek az italok önmagukban fogyasztanak, hanem azt, hogy a vizsgált testsúlycsökkentő programban nem rontották jelentősen a fogyás eredményességét.

 

Forrás: Scott 'Future' Felstead, Studies Show Diet Sodas May Not Be Stalling Weight Loss as Much as Previously Thought, Muscle & Fitness, https://www.muscleandfitness.com/features/feature-news/studies-show-diet-sodas-may-not-be-stalling-weight-loss-as-much-as-previously-thought/

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu