Mégsem akadályozzák a fogyást a diétás üdítők? Íme a válasz

Sok fogyókúrázó tart attól, hogy a cukormentes italok fokozzák az étvágyat, és még nehezebbé teszik a kilók leadását. A diétás üdítők azonban egy új kutatás alapján nem feltétlenül hátráltatják a fogyást, sőt az édesség utáni vágyat sem növelik úgy, ahogyan korábban feltételezték.

A diétás üdítők nem feltétlenül akadályozzák a fogyást.

Fotó: MI generált illusztráció

Diétás üdítők és fogyás: ezt mutatta a kétéves kutatás

A Liverpooli Egyetem kutatói 493 túlsúlyos vagy elhízással élő felnőttet vizsgáltak 104 héten keresztül. A résztvevők testsúlycsökkentő programban vettek részt, miközben két csoportra osztották őket. Az egyik csoport kizárólag vizet ivott, a másik pedig naponta legalább két, egyenként 330 milliliter mesterséges édesítőszerrel készült üdítőt fogyasztott.

Azonban a kutatók a második év végén nem találtak jelentős különbséget a két csoport fogyása között. Mindkét csoport résztvevői képesek voltak fenntartani a súlycsökkenést, miközben a derékbőségük és a testösszetételük is kedvezően változott.

A kutatók egy másik érdekes eredményre is jutottak. A cukorbevitel valamivel nagyobb mértékben csökkent azoknál, akik mesterséges édesítőszereket tartalmazó italokat fogyasztottak. Ez megkérdőjelezi azt a feltételezést, hogy ezek az üdítők automatikusan fokozzák az édesség utáni sóvárgást.

John Halford professzor, a kutatás vezető szerzője szerint a vizsgálat olyan hosszú távú klinikai bizonyítékokat szolgáltat, amelyek eddig hiányoztak a témáról folytatott nemzetközi vitákból.

Az eredmények alapján tehát a diétás üdítők fogyasztása nem feltétlenül akadályozza a sikeres fogyókúrát. A kutatás ugyanakkor nem azt bizonyította, hogy ezek az italok önmagukban fogyasztanak, hanem azt, hogy a vizsgált testsúlycsökkentő programban nem rontották jelentősen a fogyás eredményességét.

Forrás: Scott 'Future' Felstead, Studies Show Diet Sodas May Not Be Stalling Weight Loss as Much as Previously Thought, Muscle & Fitness, https://www.muscleandfitness.com/features/feature-news/studies-show-diet-sodas-may-not-be-stalling-weight-loss-as-much-as-previously-thought/