Végre kiderült az igazság: ezért ne kövesd a keto diétát

Olyan sokáig dicsérték és szerették, de ezekről a mellékhatásokról senki sem beszélt. Ezt teszi veled a keto diéta.

Ezt teszi veled a keto diéta Fotó: Illusztráció/Pexels

Íme a keto diéta sötét oldala

A ketózis egy olyan anyagcsere-állapot, amelyben a szervezet a glükóz helyett ketontesteket használ energiaforrásként. Ez jellemzően nagyon alacsony szénhidrátbevitel következménye, például a ketogén (keto) diéta során. Bár a ketózist gyakran társítják fogyással és a vércukorszint javulásával, számos mellékhatást is okozhat.

Kiszáradás

A kiszáradás a ketózis gyakori korai mellékhatása. Szerencsére általában átmeneti és kezelhető. A ketózis kezdeti szakaszában a folyadékháztartást befolyásoló elektrolitváltozások miatt jelentkezhet. Kutatások szerint a vesék a ketózis második és hatodik napja között a szokásosnál több nátriumot választanak ki.

A ketózis okozta kiszáradás tünetei lehetnek:

Szájszárazság

Fejfájás

Szédülés

Látászavar

A kiszáradás megelőzésére vagy kezelésére igyál sok vizet és más hidratáló italokat. Fejfájás esetén szükség szerint vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók is segíthetnek.

Székrekedés

Egyesek székrekedést tapasztalnak ketózis során az étrendi változások szélsőséges jellege miatt. A ketózis eléréséhez szükséges keto diéta nagyon alacsony szénhidrát- és rostbevitelt jelent. A székrekedést az is okozhatja, hogy valaki összességében kevesebb kalóriát fogyaszt.

A székrekedés gyakori tünetei:

Hetente kevesebb mint három székletürítés

Kemény, száraz vagy csomós széklet

Nehezen vagy fájdalmasan ürülő széklet

Az az érzés, hogy a székletürítés nem volt teljes

A székrekedés enyhítésére igyál sok folyadékot, és próbálj meg annyi rostot bevinni, amennyit a diéta enged. Egyeseknél rostkiegészítők segíthetnek, míg másoknak hashajtóra vagy beöntésre lehet szükségük. A hashajtók és beöntések biztonságos használatáról érdemes egyeztetni az egészségügyi szolgáltatóddal.

Elektrolit-egyensúlyzavarok

Az olyan drasztikus étrendi változások, mint amilyeneket a keto diéta megkövetel, elektrolit-egyensúlyzavarokhoz vezethetnek. Ezek jellemzően a ketózis korai szakaszában jelentkeznek. Elektrolit-egyensúlyzavar akkor alakul ki, ha egy vagy több elektrolit szintje túl alacsony vagy túl magas.

Az elektrolit-egyensúlyzavar tünetei lehetnek:

Légszomj

Láz

Zavartság

Ödéma (duzzanat)

Megnövekedett szívfrekvencia (tachycardia)

Az alacsony elektrolitszintek kezelésére általában elektrolitpótló italokat és étrend-kiegészítőket alkalmaznak. Magas elektrolitszintek esetén bizonyos gyógyszerek vagy fokozott folyadékbevitel segíthet – írja a Verywell Health.