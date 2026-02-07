RETRO RÁDIÓ

Végre kiderült az igazság: ezért ne kövesd a keto diétát

Még mindig sokak kedvence, úgy néz ki nem vagyunk tisztában a keto diéta következményeivel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 15:00
ketogén diéta ketoacidózis keto

Olyan sokáig dicsérték és szerették, de ezekről a mellékhatásokról senki sem beszélt. Ezt teszi veled a keto diéta.

Ezt teszi veled a keto diéta
Ezt teszi veled a keto diéta Fotó: Illusztráció/Pexels

Íme a keto diéta sötét oldala

A ketózis egy olyan anyagcsere-állapot, amelyben a szervezet a glükóz helyett ketontesteket használ energiaforrásként. Ez jellemzően nagyon alacsony szénhidrátbevitel következménye, például a ketogén (keto) diéta során. Bár a ketózist gyakran társítják fogyással és a vércukorszint javulásával, számos mellékhatást is okozhat.

Kiszáradás

A kiszáradás a ketózis gyakori korai mellékhatása. Szerencsére általában átmeneti és kezelhető. A ketózis kezdeti szakaszában a folyadékháztartást befolyásoló elektrolitváltozások miatt jelentkezhet. Kutatások szerint a vesék a ketózis második és hatodik napja között a szokásosnál több nátriumot választanak ki.
A ketózis okozta kiszáradás tünetei lehetnek:

  • Szájszárazság
  • Fejfájás
  • Szédülés
  • Látászavar

A kiszáradás megelőzésére vagy kezelésére igyál sok vizet és más hidratáló italokat. Fejfájás esetén szükség szerint vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók is segíthetnek.

Székrekedés

Egyesek székrekedést tapasztalnak ketózis során az étrendi változások szélsőséges jellege miatt. A ketózis eléréséhez szükséges keto diéta nagyon alacsony szénhidrát- és rostbevitelt jelent. A székrekedést az is okozhatja, hogy valaki összességében kevesebb kalóriát fogyaszt.

A székrekedés gyakori tünetei:

  • Hetente kevesebb mint három székletürítés
  • Kemény, száraz vagy csomós széklet
  • Nehezen vagy fájdalmasan ürülő széklet
  • Az az érzés, hogy a székletürítés nem volt teljes

A székrekedés enyhítésére igyál sok folyadékot, és próbálj meg annyi rostot bevinni, amennyit a diéta enged. Egyeseknél rostkiegészítők segíthetnek, míg másoknak hashajtóra vagy beöntésre lehet szükségük. A hashajtók és beöntések biztonságos használatáról érdemes egyeztetni az egészségügyi szolgáltatóddal.

Elektrolit-egyensúlyzavarok

Az olyan drasztikus étrendi változások, mint amilyeneket a keto diéta megkövetel, elektrolit-egyensúlyzavarokhoz vezethetnek. Ezek jellemzően a ketózis korai szakaszában jelentkeznek. Elektrolit-egyensúlyzavar akkor alakul ki, ha egy vagy több elektrolit szintje túl alacsony vagy túl magas.
Az elektrolit-egyensúlyzavar tünetei lehetnek:

  • Légszomj
  • Láz
  • Zavartság
  • Ödéma (duzzanat)
  • Megnövekedett szívfrekvencia (tachycardia)

Az alacsony elektrolitszintek kezelésére általában elektrolitpótló italokat és étrend-kiegészítőket alkalmaznak. Magas elektrolitszintek esetén bizonyos gyógyszerek vagy fokozott folyadékbevitel segíthet – írja a Verywell Health.

 

