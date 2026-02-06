Túladagolhatjuk a gyógynövényeket is, erre kell odafigyelni

Sokan azért tartják ártalmatlannak a gyógynövényeket, mert természetes eredetűek, pedig ez önmagában nem jelent garanciát a biztonságra. A gyógynövényeket is túl lehet adagolni, ami akár veszélyes is lehet.

A gyógynövények néha nagyobb kárt okozhatnak, mint hasznot Fotó: Shutterstock

5 gyógynövény túlzott szedése nem tesz jót a szervezetnek

Orbáncfű

Az orbáncfűt sokan választják természetes megoldásként a hangulat javítására, különösen enyhébb lelki panaszok esetén. A kockázatot az jelenti, hogy jelentősen beavatkozik a máj gyógyszerlebontó folyamataiba, emiatt több gyógyszer hatékonyságát is csökkentheti. Különösen gondot okozhat fogamzásgátlók, antidepresszánsok, véralvadásgátlók és bizonyos szívgyógyszerek szedése mellett.

Édesgyökér

Az édesgyökeret köhögéscsillapító és gyulladáscsökkentő tulajdonságai miatt sokszor használják teákban és étrend-kiegészítőkben. Hosszabb ideig vagy nagyobb adagban fogyasztva azonban emelheti a vérnyomást, csökkentheti a káliumszintet, és folyadékvisszatartáshoz vezethet.

Ginkgo biloba

Hatással van a vérlemezkék működésére, ezért fokozhatja a vérzékenységet, különösen véralvadásgátlók vagy egyes fájdalomcsillapítók mellett. Műtéti beavatkozások előtt kerülendő, nagyobb mennyiségben pedig mellékhatásként fejfájást, szédülést és emésztési problémákat válthat ki.

Fekete nadálytő

Belsőleg fogyasztva különösen veszélyes, mivel májkárosító alkaloidokat tartalmaz. Hosszú távú használata súlyos májkárosodáshoz vezethet, ezért sok országban a belső alkalmazása tiltott vagy szigorúan szabályozott.

Kava kava

A kava kava nyugtató és szorongásoldó hatása miatt népszerű, de több esetben súlyos májkárosodással hozták összefüggésbe, ezért egyes országok ideiglenesen betiltották. Alkohol vagy nyugtatók mellett különösen veszélyes, hosszabb távon pedig orvosi felügyelet nélkül nem javasolt - írja az Egészségkalauz.