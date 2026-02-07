Kiszel Tünde már törzsvendég az Operában! - Ilyen gyönyörű volt a díva

Magyarország kedvenc naptárdívája, ha teheti mindig elegánsan öltözik fel. Sokan tudják már, hogy Kiszel Tünde ad a külsejére, ez legutóbbi fotóján is meglátszik.

Kiszel Tünde mindig elegánsan fest Fotó: Kiszel Tünde

Kiszel Tünde gyakori operalátogató

Mostanában feltűnően sok időt tölt Kiszel Tünde egyik kedvenc helyén: az Operában. A naptárdíva szívesen művelődik és nézi meg a klasszikus darabokat, ehhez pedig egy varázslatos ruha dukál.

Tünde Giacomo Puccini Toscana című darabját nézte meg egy lehengerlő fekete kisestélyiben, amelyet már messziről ki lehetett szúrni ragyogásától. Rajongói is meg voltak őrülve a látványtól.

Elegáns,csini

Szuper lett így a szett drága Tünde!

Gyönyörű

- ámuldoztak.

Pár napja szintén az Operában járt a naptárdíva

Még csak pár nap telt el, attól számítva, hogy legutóbb is a művelődés és kultúra egyik legfenségesebb helyén járt Kiszel Tünde. Akkor egy rendkívü kivágott kék estélyit választott az akkori darabra, amivel szintén elnyerte követői tetszését.

Az akkori operaélményéről a díva úgy nyilatkozott, hogy ámulatba ejtette és teljesen a hatása alá került.