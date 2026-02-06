RETRO RÁDIÓ

"A fiam kitalálta, hogy hamarabb fekszik és hajnal háromkor kel" - Lehet ebből baj? Az orvosok válaszolnak

Egy aggódó anya szakértők tanácsát kérte fia alvási szokásai miatt.

Egy anya aggódik kamasz fia miatt, aki elhatározta, hogy szokatlanul korán kel fel, és már hajnalban ébren van, hogy a barátaival beszélhessen. Az anya attól tart, hogy a felborult alvási ciklus hatással lehet a fia egészségére, ezért orvosok tanácsát kérte.

Az orvosok válaszolnak, hogy valóban egészségtelen-e a hajnalban kelés
Az orvos szerint nem tesz jót, ha a kamaszok hajnalban kelnek   Fotó: Shutterstock

Egy anya levelében elmondta, hogy 16 éves fia az interneten tölti az ideje nagyrészét a barátaival. Mivel azonban a barátai többnyire külföldiek, az eltérő időzónák miatt csak hajnalban tud velük beszélni.

Ezért a fiatal este 6 körül lefekszik aludni és hajnali 3-kor felkel. Az anya szerint ez nem tesz jót neki, de orvosok megerősítését is kérte a kérdéshez.

Az interneten talált magának egy nagyon jó kis “baráti” közösséget, akikkel nagyon jól megérti magát. A probléma ott kezdődik, hogy ezek a fiatalok más országban élnek, így az időeltolódás miatt problémás a kapcsolattartásuk. A fiam kitalálta, hogy hamarabb fekszik, (este 6 óra, ) és hajnalban kel, 3-kor…

Az anya tudja, hogy a rendszeres és jó minőségű alvás neurológiai szempontból elengedhetetlen. Ezért szeretne beszélni a fiával, és arra kérni, hogy az alvást részesítse előnyben a barátai helyett.

Serdülőkorban az agy fejlődése szempontjából nemcsak az alvás hossza, hanem az időzítése is fontos

Az orvos válaszlevelében kifejti, hogy a túl korai lefekvés és hajnalban kelés kevésbé kedvez az érzelmi feldolgozásnak, a tanulás rögzülésének és a döntéshozatalért felelős agyterületek érésének. A hatás inkább finom területeken – érzelemszabályozásban, stresszkezelésben és társas helyzetekben – jelentkezik, nem feltétlenül azonnal az iskolai teljesítményben - írja az Egészségkalauz.

 

