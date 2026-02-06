"A fiam kitalálta, hogy hamarabb fekszik és hajnal háromkor kel" - Lehet ebből baj? Az orvosok válaszolnak

Egy anya aggódik kamasz fia miatt, aki elhatározta, hogy szokatlanul korán kel fel, és már hajnalban ébren van, hogy a barátaival beszélhessen. Az anya attól tart, hogy a felborult alvási ciklus hatással lehet a fia egészségére, ezért orvosok tanácsát kérte.

Az orvos szerint nem tesz jót, ha a kamaszok hajnalban kelnek Fotó: Shutterstock

Az orvosok válaszolnak, hogy valóban egészségtelen-e a hajnalban kelés

Egy anya levelében elmondta, hogy 16 éves fia az interneten tölti az ideje nagyrészét a barátaival. Mivel azonban a barátai többnyire külföldiek, az eltérő időzónák miatt csak hajnalban tud velük beszélni.

Ezért a fiatal este 6 körül lefekszik aludni és hajnali 3-kor felkel. Az anya szerint ez nem tesz jót neki, de orvosok megerősítését is kérte a kérdéshez.

Az interneten talált magának egy nagyon jó kis “baráti” közösséget, akikkel nagyon jól megérti magát. A probléma ott kezdődik, hogy ezek a fiatalok más országban élnek, így az időeltolódás miatt problémás a kapcsolattartásuk. A fiam kitalálta, hogy hamarabb fekszik, (este 6 óra, ) és hajnalban kel, 3-kor…

Az anya tudja, hogy a rendszeres és jó minőségű alvás neurológiai szempontból elengedhetetlen. Ezért szeretne beszélni a fiával, és arra kérni, hogy az alvást részesítse előnyben a barátai helyett.

Serdülőkorban az agy fejlődése szempontjából nemcsak az alvás hossza, hanem az időzítése is fontos

Az orvos válaszlevelében kifejti, hogy a túl korai lefekvés és hajnalban kelés kevésbé kedvez az érzelmi feldolgozásnak, a tanulás rögzülésének és a döntéshozatalért felelős agyterületek érésének. A hatás inkább finom területeken – érzelemszabályozásban, stresszkezelésben és társas helyzetekben – jelentkezik, nem feltétlenül azonnal az iskolai teljesítményben - írja az Egészségkalauz.