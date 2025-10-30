A szoptatás évtizedekkel csökkentheti a mellrák kockázatát – állítják a kutatók

Egy új kutatás szerint a szoptatás nemcsak a babának tesz jót, de tartós védelmet nyújthat az anyáknak is a mellrák ellen. A tanulmány a Nature folyóiratban jelent meg, és 1000, tripla negatív mellrákkal diagnosztizált nő adatait elemezte – ez a betegség egyik legagresszívebb típusa. Az eredmények szerint a szoptató nők jobban gyógyultak, és tumoraikban több T-sejtet találtak, mint azoknál, akik nem szoptattak.

A szoptatás évtizedekkel csökkentheti a mellrák kockázatát (Fotó: Pexels)

A szoptatás nem csak a csecsemő egészségét biztosítja

Azt találtuk, hogy a szoptató nők mellében több ilyen specializált T-sejt él tovább, amelyek még évtizedekkel a szülés után is aktívak

– mondta prof. Sherene Loi, a kutatás vezetője.

A kutatók szerint a szoptatás során az emlő átalakul, hogy alkalmazkodjon a tejtermeléshez, majd a szoptatás befejeztével újra „átépíti” magát, és ez váltja ki az immunsejtek képződését.

Ezek a sejtek afféle helyi őrként működnek, készen arra, hogy megtámadják a rendellenes sejteket

– magyarázta Loi.

Valószínűleg evolúciós védelmet jelentettek az anyák számára a szülés utáni sérülékeny időszakban, de ma ez a védelem a mellrák kockázatát is csökkenti

– fogalmazott a szakember.