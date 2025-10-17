RETRO RÁDIÓ

Ezt a csillagjegyet ma semmi sem hozhatja ki a sodrából

A Vízöntő lendületbe kerül, a Rák megsértődhet. Ám akad, aki kibillenthetetlen lesz: ezt a csillagjegyet ma sokan irigyelhetik.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.17. 08:00
Napi horoszkóp – 2025. október 17., péntek: ezt a csillagjegyet ma sokan irigyelhetik ma a higgadtságáért. Különösen a a Kos és a Nyilas: ennek két jegynek a szülötteit alaposan próbára teszik.

Jó napja lesz a Baknak: ezt a csillagjegyet ma semmi sem hozhatja ki a sodrából (Fotó: Ezequiel Demaestri / Freepik – Képünk illusztráció)

Szuper napja napja lesz a Baknak: ezt a csillagjegyet ma semmi sem hozhatja ki a sodrából

Ez a péntek számos csillagjegy szülöttének feladhatja a leckét. Dühítő délelőtti helyzetekből nem lesz hiány, de a Bakokat ma mindez hidegen hagyja!
Kos

Ma könnyen elveszítheti a türelmét, különösen, ha valaki provokálja, vagy megkérdőjelezi az igazát. Nem érdemes belemenni fölösleges vitákba, mert csak elvonják a figyelmét a fontosabb dolgokról. Ha megőrzi a hidegvérét, estére büszke lehet magára, mert a higgadtsága most igazi erő.

Bika

A környezetében sok lesz a feszültség, de ön bölcsen kívül marad rajta. Ez a távolságtartás most aranyat ér: nyugodt, stabil napra számíthat, és ezzel mások számára is példát mutat. Egy jó hír vagy apró siker délutánra még szebbé teheti a napját.

Ikrek

Apró félreértések vagy kicsinyes viták zavarhatják meg a napját, főleg a munkahelyén vagy egy baráti körben. Ne vegye magára, ha valaki túlzottan kritikus vagy önző. Ha humorral kezeli a helyzetet, estére már nevetni fog az egészen, és visszatér a jókedve.

Rák

Ma könnyen megsértődhet valakire, de jobb, ha nem csinál nagy ügyet belőle. Engedje el a dolgot, és koncentráljon azokra, akik valóban fontosak önnek. Egy őszinte beszélgetés vagy kedves gesztus estére mindent helyre tehet, és visszahozhatja a lelki békéjét.

Oroszlán

Valaki a környezetében ma kifejezetten idegesítően viselkedhet, de próbálja megőrizni a méltóságát és az önuralmát. A nap második felében egy elismerés, dicséret vagy jó hír kárpótolhat minden kellemetlenségért. A csillagok ma is önre irányítják a figyelmet.

Szűz

A Hold az ön jegyében jár, így ma igazán elemében van. Szorgalmas, pontos és hatékony, ezért minden esélye megvan rá, hogy pénteken nagyot haladjon előre a terveivel. Egy kolléga vagy barát is értékelni fogja az odaadását, és jóleső elismerést kaphat.

Mérleg

A Nap–Jupiter fényszög ma kissé kibillentheti, de ha tudatosan a jó dolgokra koncentrál, hamar visszanyeri egyensúlyát. A nap végére újra optimistán látja majd a világot, és egy baráti beszélgetés segít megérteni, mennyi szeretet veszi körül.

Skorpió

A szenvedélyes energiák ma felerősödnek, minden érzés mélyebben hat önre, mint máskor. Jó lenne vigyázni, hogy a lelkesedés ne csapjon át túlfűtött drámába, főleg szerelemben. Ha hagyja, hogy a szeretet irányítsa, estére igazán harmonikus pillanatok várják.

Nyilas

A mai nap az indulatoké lehet, főleg, ha valaki ellentmond önnek. Könnyen elszaladhat a ló, és később megbánhat néhány kimondott szót. Jobban jár, ha még időben hátralép, és higgadtan újragondolja a helyzetet, így elkerülheti a felesleges bonyodalmakat.

Bak

Ön ma az egyik legkiegyensúlyozottabb. Miközben mások túlzásokba esnek, ön megőrzi a józanságát és a nyugalmát. A délután békét és harmóniát hoz, estére pedig akár egy kellemes családi vagy baráti pillanat is bearanyozhatja a napját.

Vízöntő

Egy új ötlet vagy felismerés ismét lendületbe hozza. Kérdés, a környezete felismeri-e ennek értékét – ne csüggedjen, ha nem azonnal. Most ön lát előre a legtisztábban, és a következő napokban ez a gondolat valós eredményeket is hozhat

Halak

A külső zaj helyett ma érdemes befelé figyelnie, hogy megőrizze az egyensúlyát. A belső csend és a lelki béke most a legnagyobb erőforrása. Ha sikerül nyugodt maradnia, estére nemcsak a lelke, de az emberi kapcsolatai is kisimulnak.

 

