Napi horoszkóp – 2025. október 17., péntek: ezt a csillagjegyet ma sokan irigyelhetik ma a higgadtságáért. Különösen a a Kos és a Nyilas: ennek két jegynek a szülötteit alaposan próbára teszik.

Jó napja lesz a Baknak: ezt a csillagjegyet ma semmi sem hozhatja ki a sodrából (Fotó: Ezequiel Demaestri / Freepik – Képünk illusztráció)

Ez a péntek számos csillagjegy szülöttének feladhatja a leckét. Dühítő délelőtti helyzetekből nem lesz hiány, de a Bakokat ma mindez hidegen hagyja!

Kos

Ma könnyen elveszítheti a türelmét, különösen, ha valaki provokálja, vagy megkérdőjelezi az igazát. Nem érdemes belemenni fölösleges vitákba, mert csak elvonják a figyelmét a fontosabb dolgokról. Ha megőrzi a hidegvérét, estére büszke lehet magára, mert a higgadtsága most igazi erő.

Bika

A környezetében sok lesz a feszültség, de ön bölcsen kívül marad rajta. Ez a távolságtartás most aranyat ér: nyugodt, stabil napra számíthat, és ezzel mások számára is példát mutat. Egy jó hír vagy apró siker délutánra még szebbé teheti a napját.

Ikrek

Apró félreértések vagy kicsinyes viták zavarhatják meg a napját, főleg a munkahelyén vagy egy baráti körben. Ne vegye magára, ha valaki túlzottan kritikus vagy önző. Ha humorral kezeli a helyzetet, estére már nevetni fog az egészen, és visszatér a jókedve.

Rák

Ma könnyen megsértődhet valakire, de jobb, ha nem csinál nagy ügyet belőle. Engedje el a dolgot, és koncentráljon azokra, akik valóban fontosak önnek. Egy őszinte beszélgetés vagy kedves gesztus estére mindent helyre tehet, és visszahozhatja a lelki békéjét.

Oroszlán

Valaki a környezetében ma kifejezetten idegesítően viselkedhet, de próbálja megőrizni a méltóságát és az önuralmát. A nap második felében egy elismerés, dicséret vagy jó hír kárpótolhat minden kellemetlenségért. A csillagok ma is önre irányítják a figyelmet.

Szűz

A Hold az ön jegyében jár, így ma igazán elemében van. Szorgalmas, pontos és hatékony, ezért minden esélye megvan rá, hogy pénteken nagyot haladjon előre a terveivel. Egy kolléga vagy barát is értékelni fogja az odaadását, és jóleső elismerést kaphat.