Mindent elsöprő energiák kelnek ma szárnyra, ezeket a csillagjegyeket segítik

Mutatjuk, mit ígérnek az égiek hétfőre! Annyit elárulhatunk, hogy nem minden csillagjegynek indul könnyen a hét.

Horoszkóp: vannak csillagjegyek, akik ma könnyen veszik az akadályokat / Fotó: Metropol

Így alakul a hétfő a csillagjegyek számára

Kos

Ma szinte szárnyalhat! A Hold a jegyébe lép, és rengeteg lendületet ad. Ha volt halogatott feladata, most érdemes kézbe venni, mert óriási energiák támogatják. Zseniális ötletek, villámként érkező sugallatok segíthetik.

Bika

A Kos Hold miatt kissé zaklatottabb lehet a hétindítás, ugyanakkor az Uránusz és a Plútó szerencsés fordulatokat mutat. Érdemes figyelnie a jelekre, mert akár egy apró megjegyzésből is nagy felismerést kaphat. A Merkúr Skorpióba lépése mélyebb beszélgetéseket hoz a párkapcsolatában.

Ikrek

A Kos Hold ma lendülettel tölti fel, és úgy érezheti, a hétfő ezúttal nem csak a kötelező feladatokról szól. Zseniális ötletek, hirtelen sugallatok lendítik előre. A Merkúr Skorpióba lépésével sokkal figyelmesebb lesz a részletekre, és mélyebb igazságokat is felismerhet.

Rák

Erős hétindítás vár önre. A Plútó és az Uránusz szerencsés fordulatot jelezhet, amely váratlanul segíti. Este a Merkúr Skorpióba lépése mély beszélgetéseket vagy titkok feltárulását hozhatja.

Oroszlán

Lendületesen kezdheti a hetet: a Kos Hold tüzes energiát hoz, és újra motiváltnak érezheti magát. Egy zseniális ötlet segíthet döntést hozni. A Merkúr Skorpióba lépése családi vagy otthoni ügyekben hozhat mélyebb beszélgetéseket.

Szűz

A mai nap inspirálóan hathat önre: egy régi ötlet most hirtelen megvalósíthatónak tűnhet. Az Uránusz segíti, hogy nyitott legyen a szokatlan megoldásokra. A Skorpió Merkúrtól jobban megérzi mások mögöttes szándékait.

Mérleg

A Kos Hold ma kapcsolataiban érezteti hatását – lehet némi feszültség, de az Uránusz jó fordulatot ígér, így végül pozitívan alakulnak a dolgok. Este a Merkúr a Skorpióba lép, ami pénzügyeiben és értékrendjében hozhat fontos felismeréseket.

Skorpió

Este a Merkúr belép a jegyébe, és ezzel minden beszélgetés mélyebb értelmet nyer. Már napközben érezheti, hogy más frekvencián van. A Kos Hold lendületet ad, így egy halogatott ügyet most végre képes lesz előrelendíteni.

Nyilas

A Kos Hold ma kifejezetten kedvez önnek: tele lesz energiával, lelkesedéssel, és új ötletek is születhetnek. Egy váratlan lehetőség teljesen más irányba terelheti. Az álmaira, intuíciójára különösen figyeljen.

Bak

A Kos Hold kibillentheti a megszokott rutinból, de új lendületet adhat. Egy sugallat segíthet, hogy másként lássa a dolgokat. A Merkúr Skorpióba lépésével egy baráti vagy közösségi beszélgetés meglepően mélyre vezethet.

Vízöntő

Uralkodó bolygója, az Uránusz ma különösen erősen támogatja. Egy zseniális ötlet vagy váratlan lehetőség új irányt mutathat. A Kos Hold lendületet ad, a Merkúr Skorpióba lépése pedig munkaügyekben vagy karrierben hozhat mélyebb felismeréseket.

Halak

A Kos Hold a pénzügyeire és önbizalmára hat, így váratlan ötletekkel vagy szerencsés fordulattal találkozhat. A Plútó segíti, hogy a rejtett motivációkra is rálásson. Este a Merkúr Skorpióba lépése spirituális felismeréseket, tanulással kapcsolatos mélyebb élményeket hozhat.