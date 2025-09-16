Temetkezési vállalkozó tudja, mit bánnak meg az emberek a halálos ágyukon

A temetkezési vállalkozó és ravatalozó-igazgató, Victor M. Sweeney szerint van egy közös téma, amely szinte minden embernél előkerül, mielőtt meghal: az idő. Egy interjúban arról beszélt, hogy sok olyan emberrel találkozott, akik még életükben megírták saját gyászjelentésüket – ezek gyakran inkább önéletrajznak tűntek, tele munkakörökkel és pozíciókkal.

A temetkezési vállalkozó szerint sokan nem foglalkoznak megfelelően a még élő családtagokkal, ebből születik a megbánás Fotó: Illusztráció: pexels.com

A temetkezési vállalkozó: több időt a szeretteinkre

Az igazgató amikor a családtagokkal beszél, gyakran azt tapasztalja, hogy ők csak „a tényeket” tudják a szeretteikről, ahelyett hogy mély, személyes kapcsolatot ápoltak volna velük. Sweeney szerint a legfontosabb tanulság: ha valaki el akarja kerülni a halálos ágyán érzett megbánást, az idejét élje meg teljesen, és fordítson minél többet a szeretteire.

A LADbible Stories YouTube-csatornán így fogalmazott: „Az emberek gyakran nem olyan gyönyörű, bensőséges kapcsolatban vannak szeretteikkel, mint amilyenben kellene. Én már beszélgettem haldoklókkal, közvetlenül a haláluk előtt. Akik nem félnek annyira az elmúlástól, vagy boldog életet éltek, azt mondják: jól használták fel az idejüket, és a kapcsolataikra fordították azt.” Majd hozzátette:

Nem tudok mindenki nevében beszélni, de szerintem minden az időn múlik. Ha el akarod kerülni a megbánást, tölts időt azokkal, akiket szeretsz, amíg élnek.

A témáról 2024-ben egy palliatív (lelket enyhítő) ápolónő is írt egy blogbejegyzést, amelyben részletesen beszámolt arról, hogyan „nőnek” és változnak az emberek, amikor szembesülnek saját halandóságukkal. A nő szerint a páciensek ilyenkor számos érzelmet élnek át – félelmet, tagadást, haragot, bűntudatot –, ám végül mindannyian békére lelnek. A leggyakoribb megbánás, amelyet haláluk előtt kifejeznek, az, hogy nem voltak elég bátrak ahhoz, hogy a saját életüket éljék, hanem inkább azt, amit mások elvártak tőlük. „Sosem szabad alábecsülni az emberi növekedés képességét. Néhány változás egészen rendkívüli volt” – írta az ápolónő, amelyről a Mirror számolt be.

A beszámoló szerint sokan arra is rádöbbentek, hogy álmaiknak csak a felét valósították meg. Mások azt bánták, hogy túl sokat dolgoztak, és emiatt elmulasztottak fontos pillanatokat a párjukkal vagy gyermekeikkel. Gyakran előfordult az is, hogy nem merték kifejezni érzéseiket, vagy elveszítették a kapcsolatot barátaikkal.