„Visszatértem a halálból, létezik a túlvilág”

Ray Catania mindössze húszéves volt, mikor szinte meghalt egy gázszivárgásban, mely a szülei házában történt, miközben lángra lobbant a lakás. A gáz egész éjjel szállt a lakásban és ő belélegezte azt, majd a túlvilágon ébredt fel.

Létezhet a túlvilág Fotó: Anton Watman / shutterstock

A túlvilág létezik

Egy hatalmas lánggömb keletkezett, és a fal lángra kapott. Apám egy tűzoltó készülékkel eloltotta

- emlékezett vissza a lány.

A rendőrségi rádiók és tűzoltók zajára felriadva Ray megpróbált kikelni az ágyból de nem sikerült neki, nem mozogtak sem a lábai sem más testrésze. Emlékszik, hogy a karjával sikerült feltolnia magát, de semmit nem érzett, mert már nem volt a saját testében.

Felette voltam, a szobám sarkában, és lefelé néztem. Láttam az élettelen testemet.

mindenre emlékszik nagyon élénken látta az őt körülvevő dolgokat. „És teljesen átáztam, mert az első dolog, amit az ember meghaláskor tesz, hogy bepisil” - idézi elméletét a metro-co-uk.

,,Hatalmas, kúp alakú fehér fény volt, de nem csak fény. Minden volt. Szeretet, fájdalommentesség, béke, öröm, megvilágosodás. Nem volt tőlem elkülönülve. Én is része voltam.”

Egy ismeretlen lény behívta a kúpba és Ray eufórát érzett. A következő pillanatban a mentőben találta meg magát, ahol folyt az újraélesztése. Ray ma már teljesen felépült, de elmondása szerint többször is meghalt a kórházba vezető úton. Családja és barátai számára őrültség az észlelése, de ő hiszi, amit látott.

Ray viszont nem ekkor találkozott először a túlivilággal. Tizenévesen Ray egy New York-i bárban dolgozott, majd lövöldözés keletkezett, amelytől egy mitikus lény mentette meg. Ő súgta meg neki merre menjen s mikor. Ray akkor kezdett képességeiről érdeklődni, mikor egyszer egy médiumnál járt és azt mondta, hogy a médiumok látják a fizikai és nem-fizikai világot.

Határozottan van túlvilág. Végső soron mindannyian egyek vagyunk, mindannyian ennek a fénynek a részei vagyunk.

Stella Ralfini is hasonlót élt át, mikor 16 éves korában leállt a szíve egy autóbalesetet követően. Állítása szerint az egész élete lepergett a szeme előtt emlékekkel, képekkel, egyszer csak rájött, hogy felülről figyeli az eseményeket.