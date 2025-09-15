RETRO RÁDIÓ

Meghalt a futball mestere

Elhunyt Kunstár János.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.15. 10:04
elhunyt kondoros gyász labdarúgás

72 éves korában, szeptember 13-án elhunyt Kunstár János, Kondoros sportéletének és a Kondorosi Testedző Egyesület (KOTE) egyik legbefolyásosabb alakja – tudatta családja. A közismert és népszerű Kuna, a „futball mestere”, ahogy nevezték, az egész vármegyében gyászolják.

a futball mestere elhunyt
Elhunyt a futball mestere Fotó: Pixabay (illusztráció)

A futball mestere „Kondoros város sportjáért” díjjat kapott

Kunstár János 1953-ban született Kondoroson, és a sport mellett a szakmájában is sikeres volt. Lakatosként és hegesztőként indult, majd saját vállalkozást alapított, amely húsz embernek biztosított megélhetést. A Békéscsabai Ipartestület többször is kitüntette szakmai munkájáért - írja a beol.hu.

Életének meghatározó része volt a futball. 1967-től játszott, 1975-től pedig edzőként és utánpótlás-nevelőként tevékenykedett a KOTE-nál. 2000-től szakosztályvezetőként és elnökségi tagként is dolgozott, jelentős szerepet vállalva a sportpálya és az öltözők felújításában.

Munkáját 2023-ban a „Kondoros város sportjáért” díjjal ismerték el.

A szombati Kondorosi TE – Békés FC mérkőzésen a gyász jeléül fekete zászlót tűztek ki, a győzelmet pedig a csapat Kunstár János emlékének ajánlotta.

 

 

 

