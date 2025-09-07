RETRO RÁDIÓ

Elképesztően finom, egyszerű elkészíteni: íme a Rákóczi túrós pohárkrém

A Rákóczi túrós pohárkrémet mindenkinek ki kell próbálnia!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.07. 12:00
Módosítva: 2025.09.07. 12:09
recept finomság desszert

Nyár végén, ősz elején mindenki frissítő finomságokra vágyik, amik után tisztára lehet nyalnia a kanalat. A Mindmegette egy hihetetlenül finom, egyszerűen elkészíthető desszert receptjét osztotta meg, ami biztos, hogy sokak kedvence lesz, imádni fogja az egész család: íme a Rákóczi túrós pohárkrém!

A Rákóczi túrós pohárkrém Fotó: Mindmegette

Hozzávalók:

  • 12 dkg vajas keksz
  • 16 dkg zsírszegény túró
  • 0,8 dl görög joghurt
  • 2 tk. méz
  • 0.5 db citrom reszelt héja
  • 2 ek. baracklekvár
  • 2 ek. összezúzott dióbél

Elkészítés:

  1. A Rákóczi túrós pohárkrém elkészítéséhez durvára törjük egy zacskóban a kekszet (akár sodrófával), majd a desszertes pohár aljára szórjuk.
  2. A túrót el kell keverni szépen a görög joghurttal, illetve a mézzel és a citromhéjjal. Ezek keverékét a kekszmorzsa tetejére kanalazzuk, aztán szépen elosztjuk rajta a baracklekvárt is.
  3. Végül megszórjuk a desszert tetejét durvára darabolt dióval, amit előtte egy száraz serpenyőben kissé megpirítottunk.

A Rákóczi túrós pohárkrémet fogyasztás előtt érdemes egy fél órára hűtőbe tenni.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu