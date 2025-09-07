Elképesztően finom, egyszerű elkészíteni: íme a Rákóczi túrós pohárkrém

Nyár végén, ősz elején mindenki frissítő finomságokra vágyik, amik után tisztára lehet nyalnia a kanalat. A Mindmegette egy hihetetlenül finom, egyszerűen elkészíthető desszert receptjét osztotta meg, ami biztos, hogy sokak kedvence lesz, imádni fogja az egész család: íme a Rákóczi túrós pohárkrém!

A Rákóczi túrós pohárkrém Fotó: Mindmegette

Hozzávalók:

12 dkg vajas keksz

16 dkg zsírszegény túró

0,8 dl görög joghurt

2 tk. méz

0.5 db citrom reszelt héja

2 ek. baracklekvár

2 ek. összezúzott dióbél

Elkészítés:

A Rákóczi túrós pohárkrém elkészítéséhez durvára törjük egy zacskóban a kekszet (akár sodrófával), majd a desszertes pohár aljára szórjuk. A túrót el kell keverni szépen a görög joghurttal, illetve a mézzel és a citromhéjjal. Ezek keverékét a kekszmorzsa tetejére kanalazzuk, aztán szépen elosztjuk rajta a baracklekvárt is. Végül megszórjuk a desszert tetejét durvára darabolt dióval, amit előtte egy száraz serpenyőben kissé megpirítottunk.

A Rákóczi túrós pohárkrémet fogyasztás előtt érdemes egy fél órára hűtőbe tenni.