A 2025. szeptember 22–28. közötti héten az élet sokkal jobb lesz, mint most. Legalábbis három csillagjegynek óriási változást ígér ez az időszak.

Ennek a három csillagjegynek óriási változást hoz a jövő hét (Fotó: Metropol)

Bár a hatalmas Szűz napfogyatkozás már véget ért, az általa hátrahagyott energia még mindig velünk van, és bizony még hetekig érezni fogjuk a hatását.

Szeptember 22-én beköszönt az őszi napéjegyenlőség, ami az ősz hivatalos kezdete, ugyanakkor a Mars is belép a Skorpió jegyébe, ahol egészen november 4-ig tartózkodik. Emiatt erős késztetést érezhetünk arra, hogy valamit radikálisan átalakítsunk az életünkben, legyen az egy apró döntés vagy egy komolyabb életmódbeli változás.

Három csillagjegynek óriási változást ígér ez az idő

Kos

Lehet, hogy nemrég egészségügyi problémák, munkahelyi nehézségek vagy belső vívódások tartottak vissza. Úgy érezhetted, mintha egy helyben toporognál, vagy a gondolataid túlságosan lefoglalnának.

Itt az idő, hogy elengedd a negatív gondolatmintákat, amelyek korlátoznak. Talán egy kis pihenésre, az időbeosztásod újragondolására, vagy egy olyan változásra van most szükséged, amely segít visszatalálni az erőd forrásához. Engedd, hogy a megújuló energia átjárjon, és kivezessen ebből a holtpontból!

Szűz

Kapcsolati problémákkal nézhettél szembe: akár a munkahelyeden, akár a magánéletedben. Bár érzed, hogy valami nincs rendben, nem biztos, hogy tudod, merre tovább.

Ha egy kapcsolat már nem szolgál téged, lehet, ideje elengedni. Nem lesz könnyű, de hosszú távon felszabadító lehet. Ugyanakkor, ha úgy érzed, még van remény, akkor a nyílt, őszinte kommunikáció és a kölcsönös megértés kulcsfontosságú lehet a javulás érdekében.

Halak

Ez az időszak mindenféle kapcsolatodra hatással lehet, beleértve azokat is, melyek kifejezetten hátráltatnak téged. Lehet, hogy árulással, igazságtalansággal vagy akár egy kapcsolat végével kell szembenézned, legyen szó munkahelyi vagy személyes kötődésről. Ezek a problémák valószínűleg már régóta húzódnak, és most fordulóponthoz érhetnek.

Ne hagyd, hogy a magánytól való félelem visszatartson attól, hogy megvédd magad és egészségesebb életet építs. Az elengedés lehet most a legnagyobb ajándék, amit önmagadnak adhatsz.