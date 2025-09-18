Ennek a 4 csillagjegynek most töréspontot hoz a retrográd Merkúr

Szeptember 17-én a Szűzben járó Merkúr a Halak jegyében retrográdba fordult, és ez néhány csillagjegy számára olyan érzelmi és szellemi kihívásokat hoz a következő napokban, amelyeket nem lehet tovább halogatni. A kellemetlen beszélgetések elkerülhetetlenek, de éppen ezek lesznek a legszükségesebbek a fejlődéshez.

4 csillagjegy, akik töréspontjukhoz érkeznek Fotó: Ezequiel Demaestri / Freepik - illusztráció

Ha úgy érzed, hogy falba ütközöl minden próbálkozásod ellenére, ne csüggedj. Néha a lassítás nem visszalépés, hanem éppen az a szükséges szünet, ami lehetővé teszi, hogy tisztábban lásd az utadat. Az elkerült bizonytalanságokkal való szembenézés most elkerülhetetlen, de hosszú távon kifizetődő.

Négy csillagjegy számára ez a tranzit különösen érzékeny és tanulságos időszakot hoz

Kos

A rengeteg teendő és a szoros határidők miatt úgy érezheted, hogy teljesen kimerülsz. Itt az ideje, hogy elnézőbb legyél magaddal szemben. Nem mindig kell hatékonynak lenned, néha a pihenés és a lelassulás éppen olyan fontos. Ne csak a munkára és a megbeszélésekre koncentrálj, hanem figyelj oda arra is, hogy egyensúlyban maradj.

Bika

Ha úgy érzed, mintha hirtelen megállna valami, amire már régóta vártál, ne ess kétségbe. Talán egy szenvedéllyel végzett projekt kényszerül szünetre, vagy egy ígéretes randevú zárul le hirtelen, mindez arra késztet, hogy újraértékeld a személyes és szakmai határaidat. Próbálj meg együtt haladni az árral, és ne ellenállni annak, amit a sors most tanítani akar.

Ikrek

Úgy érezheted, hogy két világ, a családi életed és a karriercéljaid, egymással szemben állnak. Lehet, hogy épp lakásfelújítás közben kellene helytállnod a munkahelyeden, vagy bűntudatod van, mert időt kérsz a szeretteidtől. A csillagok most arra kérnek, hogy rangsorold a prioritásaidat, és fókuszálj arra, ami hosszú távon igazán számít számodra.

Rák

Tele vagy gondolatokkal, de a következmények súlya visszatarthat attól, hogy megoszd őket. Egy közeli barát, testvér vagy munkatárs kérdőjelezheti meg a nézőpontodat, ami kellemetlen lehet, de fontos fejlődési lehetőséget is hordoz. Bízz az ösztöneidben, és maradj hű önmagadhoz, akkor is, ha nem tudsz minden kérdésre választ adni.