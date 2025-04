Az Ikreknek izgalmas találkozást, a Nyilasnak nagyszerű élményeket ígér a mai nap

2025. április 19.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Bak Hold leföldelt energiákat hoz emellé a sok tűz-elem mellé, ami az elmúlt 2 napban dominált. Sokkal nyugodtabb. Jót tesz, hogy lelassít picit. Nem érdemes annyira rohanni mindennel. Beszélgessen, pihenjen, kapcsolódjon ki.



Bika (04. 21. – 05. 20.)

Békés, nyugodt nap. Csak a boltokban ne idegesítse fel magát, mert tömeg az biztos lesz. Délután engedjen el minden problémát. Ne akarjon megoldani semmit, ne akarjon terveket készíteni, csak kapcsolja ki az agyát. Szüksége van a teljes kikapcsolódásra, hogy amikor ismét "nyeregbe száll", egész más szemmel láthassa a világot.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha szingli, szombaton izgalmas találkozásban lehet része. Engedje, hogy a megérzései vezessék, különösen akkor, amikor egy érdekes emberrel találkozik, aki talán egy kezdődő barátságnál máris többet szeretne öntől. Legyen nyitott, de ne tegyen elhamarkodott lépéseket.



Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma nem kap fényszöget a Hold. Ha a szombatot olyan helyen tölti, ahol egy kicsit elengedheti magát, akkor nem hibázik nagyot. Tehet bármit, mehet bárhová, bárkivel, de a cél az legyen, hogy felhőtlenül jól érezze magát.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A húsvéti hétvége második napja nagyon szépen alakul. A délelőtt még kimondottan pörgős, de délutánra sikerül megtalálnia a meghittséget. Most a kreatív energiái is a csúcson vannak, érdemes ezt kihasználni, ideje tojást festeni, asztaldíszt csinálni. Megnyugtató híreket is kaphat.



Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szombaton igazán ki tud kapcsolódni és pihenni. Persze nem csak úgy lehetséges ez, ha nem csinál semmit, épp ellenkezőleg, a nyugodt tevés-vevés tölti fel igazán! Készüljön elő húsvét vasárnapra főzéssel, díszítéssel. A Bak Hold nagyon kedvez önnek, és most még nagyobb öröm kertészkedni, kint lenni a természetben.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A szombat nyugodt és kiegyensúlyozott. Lesz viszont egy helyzet, amikor jobb csendben maradni. Olyan szituációba kerül, amikor ez a helyes út. Hiába érzi, hogy egy beszélgetésben feltétlenül el kell mondania a véleményét, ezzel most csak felesleges feszültséget generálna.