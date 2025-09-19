A Vénusz a Szűzben jár: Ezeknek a csillagjegyeknek forgószélként fenyegeti a szerelmi életét

A Vénusz a Szűz jegyében jár 2025. szeptember 19. és október 13. között, ami letisztítja a romantikus ábrándokat, és rávilágít arra, mi számít igazán a szerelemben. A kapcsolatok most kevésbé tűnnek álomszerűnek, inkább tisztánlátást, őszinteséget és egyszerű gesztusokat hoznak. Egyedülállóknak ez az időszak segít meghatározni, mik az alapvető igényeik és mi az, amit semmiképpen nem tudnak elfogadni. A párok számára pedig felmerül a kérdés: építünk valami tartósat, vagy csak sodródunk? A Szűz kritikus energiája most áldás lehet – ha elengedjük a tökéletesség hajszolását, a szerelem valódi tisztaságban, odaadásban és intimitásban mutatkozik meg. Ez az időszak arra is tanít, hogy a legapróbb dolgok – figyelmes üzenetek, közös szokások, apró segítségek – képesek leginkább életben tartani a szeretetet.

Szeptember 19. és október 13. között a Vénusz a Szűz jegyében kár, amely a csillagjegyek szerelmi életére fog kihatni Fotó: New Africa / Képünk illusztráció: Shutterstock

Vénusz a Szűzben. Mit hoz a szerelemben?

A Vénusz a Szűzben tehát a szerelem tisztulásának időszaka. Az egyedülállók számára a lényeg, hogy világosan lássák, mire vágynak, a pároknak pedig az, hogy őszintén és tudatosan erősítsék meg kapcsolatuk alapjait - írta a Horoscope.com.

De lássuk is, mit hoz a csillagjegyek számára az elkövetkezendő időszak.

Kos – A szerelem most gyakorlatiasabb számodra. Nem a nagy szikrákat hajszolod, hanem a megbízhatóságot és az apró figyelmességeket értékeled. Ha egyedülálló vagy, olyan emberek vonzanak, akik biztonságot nyújtanak. Ha párkapcsolatban élsz, fontos, hogy a bizalmat építsd, ne a hibákat keresd.

Bika – A Vénusz a Szűzben harmonikusan hat rád, és békés, biztonságos szerelmi hangulatot teremt. Egyedülállóként olyan emberrel találkozhatsz, aki értékeli a hűségedet és stabilitásodat. Párkapcsolatban most érdemes a közös tervekre és a csapatmunkára koncentrálni. A szeretet lassan, biztosan, táplálóan áramlik, ha nem ragadsz le az apró hibáknál.

Ikrek – Számodra a kommunikáció kerül előtérbe. Válogatósabb lehetsz abban, kivel osztod meg a gondolataidat, de ez csak javadra válik. Egyedülállóként olyan embert keresel, aki valóban megérti a gondolkodásodat. Párkapcsolatban felmerülhetnek a közös jövővel kapcsolatos beszélgetések. A szerelem most lassításra, figyelemre és valódi egymásra hangolódásra kér.