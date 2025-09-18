Egy valami biztos: a Mérleg Merkúr és az Oroszlán Hold együttműködése olyan energiákat szabadít fel, amely a csillagjegyek régóta halogatott ügyeit képes most megoldani. Azonban nem mindegy melyik csillagjegynek melyik területre érdemes összpontosítania. Mutatjuk mit hoz a csütörtöki horoszkóp a csillagok szerint!

Horoszkóp: Ez a 3 csillagjegy nagy előrelépést tehet az életében. Vajon Te is közéjük tartozol? Fotó: Ezequiel Demaestri / Freepik - illusztráció

Íme mit hoz a csütörtöki horoszkóp:

Kos

Csütörtökön igazán erősnek és céltudatosnak érezheti magát. A Mérleg Merkúr segít, hogy figyelmesen meghallgasson másokat, és így egyensúlyt találjon a saját akarata és a kompromisszumkészség között. Ha ügyesen kezeli a helyzetet, ma nagy előrelépést tehet egy kapcsolatban vagy a munkájában.

Bika

Ma végre rendezhet valamit, ami régóta húzódik. A Mérleg Merkúr segít, hogy okosan és békésen közelítsen, miközben az Oroszlán Hold bátorságot ad ahhoz, hogy kimondjon olyan dolgokat, amelyeket eddig halogatott. Egy megbeszélés különösen jól alakulhat.

Ikrek

Nagyon kedvez önnek a Mérleg Merkúr energiája: most könnyedén kommunikál, és sziporkázó ötletekkel tud előrukkolni. Az Oroszlán Hold még rá is tesz egy lapáttal, így ma biztosan nem marad észrevétlen.

Rák

Csütörtökön a szokottnál bátrabbnak érezheti magát. Most ne féljen kiállni magáért, mert a Mérleg Merkúr diplomatikussá teszi, az Oroszlán Hold pedig erőt ad. Ha anyagi ügyekről vagy családi kérdésekről kell beszélni, ma sokkal gördülékenyebben haladhat előre.

Oroszlán

A Hold az ön jegyében jár, így ma minden ön körül foroghat. Tele van ambícióval, és most különösen hatásosan tud másokra hatni. A Mérleg Merkúr energiája segít, hogy ne csak erőből oldja meg a helyzeteket, hanem finoman, kompromisszumokat kötve.

Szűz

Most különösen figyeljen a részletekre, de ne essen túlzásba. A Mérleg Merkúr arra tanítja, hogy keresse az egyensúlyt, az Oroszlán Hold pedig bátorságot ad, hogy előrelépjen. Ha pénzügyekről vagy munkahelyi dolgokról kell beszélnie, ma könnyen megtalálhatja a megfelelő szavakat.

Mérleg

Ez az ön napja! A Merkúr belép a jegyébe, és ezzel fantasztikus kommunikációs erőt kap. Most könnyedén érhet el kompromisszumokat, és úgy tud hatni másokra, hogy közben senki sem érzi magát vesztesnek. Használja ki ezt az energiát egy fontos beszélgetésre vagy tárgyalásra.

Skorpió

Ma a diplomácia ereje segíthet önnek. A Mérleg Merkúr finomabbá teszi a kommunikációját, míg az Oroszlán Hold bátorságot ad ahhoz, hogy kimondjon olyan dolgokat, amelyeket eddig rejtegetett. Egy kapcsolatban ma tisztábban láthat, és közelebb kerülhet a békés megoldáshoz.

Nyilas

Csütörtökön pezsegni fog az energiától. A Hold a tüzes Oroszlánban erőt és lelkesedést ad, a Mérleg Merkúr pedig segít, hogy ügyesen közelítsen másokhoz. Ha csapatban dolgozik, vagy közös ügyet kell képviselnie, most könnyedén meggyőzheti a környezetét.

Bak

Ma megvan önben a bátorság, hogy előálljon a terveivel. A Mérleg Merkúr kompromisszumkészséget hoz, így okosan tudja képviselni magát, miközben az Oroszlán Hold erőt és magabiztosságot sugároz. Ez tökéletes kombináció ahhoz, hogy előrébb lépjen a karrierjében vagy egy személyes ügyben.

Vízöntő

Csütörtökön a kapcsolatai kerülhetnek előtérbe. Könnyedén megtalálja a közös hangot másokkal, mert a Mérleg Merkúr kiegyensúlyozottá teszi a kommunikációját. Az Oroszlán Hold bátorságot ad hozzá, hogy merjen egyértelműen kiállni magáért.

Halak

Ma rendkívül intuitív lehet, de most az érzelmek mellett a logika is segíti. A Mérleg Merkúr tisztább gondolatokat hoz, így sokkal könnyebben kifejezheti magát. Az Oroszlán Hold energiája pedig erőt ad, hogy beleálljon egy olyan ügybe, amelyet eddig talán kerülgetett.