Meghökkentő: csillagjegyek, melyeknek különleges estében lesz részük

Íme a csillagjegyek horoszkópjai

Ezen csillagjegyekben születettekre, ma érdekes nap vár Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Kos

Szombaton úgy érezheti, mintha belül felgyorsult volna minden, de ha hagyja, hogy a gondolatai túlzottan pörögjenek, csak még fáradtabbnak érezné magát, szóval jó lenne valahogy kikapcsolnia. Az este viszont egy beszélgetés hirtelen más irányt vehet, és olyan felismerést hozhat, amire egyáltalán nem számít.

Bika

Lehet, hogy ma inkább rendet tenne maga körül, mintsem kimozduljon. Ha szellőztet, pakol vagy akár főzőcskézik, az különösen jóleshet. Az este azonban nem a magányról szól: egy meghitt beszélgetés elmélyítheti kapcsolatát valakivel.

Ikrek

A Hold az ön jegyében jár, ezért ne is próbálja visszafogni a kíváncsiságát! Érdemes emberek közé mennie, beszélgetnie, kirándulnia, ismerkednie. A Plútó trigonja extra éles meglátásokat hozhat: ma olyan ötlet pattanhat ki a fejéből, amely hosszú távon is hasznos lesz.

Rák

Kicsit túl sok lehetett a stressz a héten, és emiatt jobban vágyik a nyugalomra. Egy séta a vízparton vagy parkban csodát tehet. Az estét egy őszinte, mély beszélgetés aranyozhatja be, amely közelebb hozhat valakit a szívéhez.

Oroszlán

Ez a nap szuperül alakul, ha nem görcsöli túl a dolgokat. Kér annyira megtervezni bármit is... Egy közös program a párjával vagy barátaival most nagyon jól sikerül, úgyhogy nehogy kimaradjon belőle. Az este inspiráló beszélgetése olyan lendületet adhat, amelyből később nagy dolgot valósíthat meg.

Szűz

A Nap és a Merkúr együttállása miatt ma nehezen tudja kikapcsolni az elméjét: állandóan tervez, számol, analizál. Ha már így van, használja ki: rendezzen el valamit, ami régóta zavarja. Az este érdekes találkozást jelez, és a Plútó sugallhat egy fontos felismerést.

Mérleg

Szombaton akkor érzi igazán jól magát, ha kimozdul: ha otthon ül, akkor elfoghatja a nyugtalanság. A Hold a kommunikációban támogatja, így könnyedén kapcsolódhat másokhoz. Az este izgalmas lehet: egy spontán beszélgetésben fontos válaszokra találhat.

Skorpió

A Plútó trigonja most igazán kedvező az ön számára: olyan erős sugallatot kaphat, amely egy régi ügy megoldásához vezethet. Érdemes figyelnie a jelekre, mert pontosan tudni fogja, mit kell tennie. Az este mély beszélgetéseket tartogat, amelyek sok mindent letisztáznak önben.