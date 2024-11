A Plútó a Vízöntő jegyébe lép: Szegedi Erika elárulta, melyik csillagjegyre milyen változás vár

Nagy és elkerülhetetlen változás előtt áll az emberiség. A Plútó belép a Vízöntőbe, és ez okozza a pozitív változások sorát. Ennek hatására semmi sem lesz olyan, mint volt. De ez most mindenki javát fogja szolgálni, hiszen a szerelem és a karrier tekintetében pozitív fordulatok fogják bearanyozni az emberek életét. Nagyon fontos, hogy élni kell a lehetőségekkel, mert ez vissza nem térő alkalom, ami hosszú távon befolyásolja a hétköznapokat.

A Plútónak köszönhetően nagy átalakulások sora veszi kezdetét november 20. után / Fotó: Metropol

Plútó hatására egy új világ fog létrejönni a főboszorkány szerint

Szegedi Erika szerint a Plútónak köszönhetően nagy átalakulások sora veszi kezdetét november 20. után.

Ennek előszele már régebb óta érezhető, de az igazi fordulat most következik be. Véget ér valami, és egy teljesen új világ veszi át a helyét. Fontos, hogy a jó dolgokat, és a pozitív értékeket megőrizzük, és a kínálkozó lehetőségek hatására még jobbá tegyük. Ez hosszú távon fogja meghatározni az emberek életét, és minden csillagjegy szülöttét érinteni fogja

- vetíti sejtelmesen előre a jövő változásait Szegedi Erika, aki hozzáteszi, hogy a Plútó egy nagyon markáns és meghatározó égitest ami hatalmas változásokat idéz elő. A szélsőséges szituációkat csak határozott elképzeléssel és bátorsággal lehet a pozitív irányba fordítani.

Nem csak a jó dolgokat erősíti fel a Plútó, hanem a negatívat is, melynek velejárója az erőszak, és a kegyetlenség is / Fotó: Mate Krisztian

Nemcsak a jó dolgokat erősíti fel a Plútó, hanem a negatívat is, melynek velejárója az erőszak, és a kegyetlenség is. Sajnos kedvez a háborúknak is, de a rombolás mindig újjászületést és megújulást is jelent egyben. Elősegíti a technikai vívmányok fejlődését és a változásokra hívja fel a figyelmet. Felnyitja az emberek szemét, hogy haladni kell a korral, ha talpon akarnak maradni.

A Plútó minden csillagjegyre másként hat!

Kos

Hajlamos a tervein folyamatosan változtatni, és semmit nem csinál végig. Most azonban az égiek segítenek megtalálni a jó irányt.

Bika

Elégedetlen az eddig elért eredményekkel. De nem mert kilépni a komfortzónájából, pedig érdemes, mert kellő elszántsággal bármit meg fog tudni valósítani.

Ikrek

Változtatnia kell a megszokott életén, ha a felszínen akar maradni. Nézzen körül milyen új lehetőségeket tartogat számára az élet.