Négy csillagjegynek hatalmas szerencsét hoz a Mérleg hava: vajon te is köztük vagy?

Szeptember 22-én a Nap egy új csillagjegybe lépett át, megkezdődött a Mérleg hava. Ez szinte mindenkire lesz valamilyen hatással, hiszen az univerzum erői átrendeződnek, a Mérleg egyensúlyra törekvő energiái pedig átjárnak majd minket, kiváltképp a személyes kapcsolatainkat. Azonban kétségtelen, hogy négy jegy lesz az, akik igazán szerencsésnek érezhetik majd magukat az október 21-ig tartó időszakban. De hogy kikről is van szó? Eláruljuk!

Négy csillagjegy kifejezetten örülhet a hétfőn kezdődött Mérleg havának Fotó: Pexels

Szerencse-horoszkóp: erre a négy csillagjegyre mosolyog rá az univerzum

Mérleg

Aligha meglepő, hogy az egyik jegy, akinek a csillagok kedveznek, az maga a Mérleg lesz: a Nap épp az ő jegyében jár, így ezúttal rá ragyog leginkább a fénye. Ráadásul két fontos holdesemény is segíti a Mérlegek életét: az október 6-ai Telihold időszaka arra lesz jó, hogy a hozzánk legközelebb álló emberekkel még szorosabbra vonjuk a kötelékeket, az október 21-ei Újhold pedig nem csak egy holdciklust indít újra a jegy szülöttei számára, de egy egész éves megújulás kezdetét is jelenti. Ráadásul október 13-án a Vénusz is belép a Mérlegbe (és ott is marad november elejéig), e bolygó ellenállhatatlan vonzást biztosít a Mérleg jegyében születettek számára.

Vízöntő

A csillagok állása komoly változásokat ígér a Vízöntőknek: nagy utazások várnak e jegy szülötteire, emellett az alapvető világképük is fókuszba kerül a Mérleg hava során. Ha ez nem lenne elég ahhoz, hogy szerencsésnek érezhessék magukat, a Vénusznak köszönhetően október közepétől a szívüket is megnyitják a Vízöntők a világ felé. Könnyen lehet, hogy a jegy szülöttei épp egy távoli utazás során találkoznak valamilyen különleges személlyel, de az is elképzelhető, hogy egy már meglévő kapcsolat alakul át, lép szintet.

Ikrek

E jegyre a Mérleg havában a korábbiaknál több móka és kacagás vár. Ráadásul a Merkúrnak és a Vénusznak köszönhetően a kapcsolatok terén is komoly változások állnak be az Ikrek életébe: a szinglik valaki igazán különlegessel találkozhatnak októberben, míg azok, akik kapcsolatban élnek, úgy érezhetik, soha nem voltak még ennyire összhangban a szerelmükkel, és mintha ezúttal minden igazán klappolna közöttük. Ráadásul a Jupiternek köszönhetően némi pénz is áll a házhoz!