Csillagjegyek, amelyek hajlamosak arra, hogy szó nélkül eltűnjenek

Mutatjuk, kikről van szó!
Veled is előfordult már az, hogy remekül elbeszélgettél valakivel, majd az illető egyszer csak minden további nélkül eltűnt, és utána nem jelentkezett? A ghostingnak is nevezett jelenség manapság, az online tér előretörésével egyre gyakoribb, és nagyon zavaró, egyben bántó is lehet. Az alábbiakban most azokat a csillagjegyeket mutatjuk be, amelyek szülöttei hajlamosak arra, hogy szó nélkül eltűnjenek, és kitérünk arra is, miért csinálják ezt!
Az Ikrek arról híresek, hogy beszédesek és szórakoztatóak. Szeretnek új emberekkel találkozni és új dolgokat kipróbálni, de könnyen unatkozni kezdenek. Ha az Ikrek úgy érzik, hogy a dolgok túl komollyá vagy unalmassá válnak, akkor egyszerűen eltűnnek. Nem azért, mert nem érdekli őket a másik; egyszerűen szeretik a változatosságot és az izgalmat. Előfordulhat például, hogy épp egy remek beszélgetést folytatsz le egy Ikrekkel, majd hirtelen felhagy a válaszadással: lehetséges, hogy azért, mert talált valami újat, ami felkeltette a figyelmét. Ebben nincs semmi személyes, egyszerűen ilyen az Ikrek természete.
A Nyilasok szeretik a kalandokat valamint a szabadságot, és akik mindig a következő nagy dobásra várnak. Ha úgy érzik, hogy röghöz vannak kötve, egy időre felszívódhatnak, hogy megőrizzék a szabadságérzetüket. Nem akarnak senkit sem megbántani ezzel, egyszerűen szeretik felfedezni a világot, emiatt pedig néha elfelejtik tartani a kapcsolatot. Képzeld el, hogy van egy Nyilas barátod, aki szeret utazni: egy nap előfordulhat, hogy csak úgy elindul egy spontán utazásra, és ezt elfelejti veled is közölni. Nem azért, mert nem értékeli a barátságotokat, csupán csak túlságosan belemerül a kalandjaiba.
A Vízöntőknek mindene a függetlenség: egyediek, akik szeretik a dolgokat a maguk módján megoldani, és időként szükségük van arra, hogy egyedül lehessenek és gondolkodhassanak. Ha túlterheltnek érzik magukat, olyankor eltűnhetnek egy időre: nem azért, mert nem érdeklik őket mások, hanem mert időre van szükségük, hogy önmagukra fókuszáljanak. Képzelj el egy Vízöntő barátot, aki szereti a mély beszélgetéseket, ennek ellenére előfordulhat, hogy egy időre felhagy a társalgással, hogy elgondoljon és elmélkedjen. Utána mindig visszatér, amikor már készen áll, és ezt általában megéri kivárni.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.