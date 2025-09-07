RETRO RÁDIÓ

Négy csillagjegy számára sorsfordító változást hoz a vérhold! Te is közéjük tartozol?

Meghatározó pillanatokat ígér a vasárnapi vérhold.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.09.07. 11:00
Módosítva: 2025.09.07. 12:03
csillagjegy vérhold vasárnap horoszkóp

Bár minden csillagjegy megérzi a vibráló rezgéseket, négy jegy számára különösen sorsfordító időszak kezdődik a vasárnapi vérhold hatására. A vérhold a lezárás és az újrakezdés energiáit egyszerre hozza el, felszínre hozza az elfojtott igazságokat, és olyan változásokra sarkall, amelyek hosszú távon új irányt szabnak az életnek.

alt=Néhány csillagjegy számára a vasárnapi vérhold jelentős változást ígér
Néhány csillagjegy számára a vasárnapi vérhold jelentős változást ígér Fotó: Pexels.com/Illusztráció

A vérhold ezeket az életbeli változásokat ígéri a 4 csillagjegy számára

Szeptember 7-én különleges égi jelenség bontakozik ki: a telihold és a holdfogyatkozás együttese, vagyis a vérhold. Ez az erőteljes kozmikus esemény nemcsak látványában lenyűgöző, hanem energiáiban is, melyek mélyen átalakító hatással bírnak.

Ikrek

Az Ikrek szülöttei most kiléphetnek a komfortzónájukból, és végre megmutathatják valódi erejüket. A vérhold segít abban, hogy levetkőzzék félelmeiket, elengedjék régi beidegződéseiket, és magabiztosan lépjenek a figyelem középpontjába. Kreativitásuk és intuíciójuk kibontakozik, új lehetőségeket hozva mind a szakmai, mind a személyes életükben.

Szűz

A Szűz jegy szülöttei számára a vérhold tükröt tart kapcsolataik elé. Most tisztán láthatják, kik támogatják őket őszintén, és kik azok, akik gátolják fejlődésüket. Ez a felismerés segít abban, hogy elengedjék a mérgező kapcsolatokat, és nyitottabbá váljanak az empátia, valamint az önelfogadás felé.

Nyilas

A Nyilas lelkében eddig háttérbe szorított vágyak és érzések törnek felszínre. A vérhold emlékezteti arra, hogy a karrier és az anyagi javak mellett a személyes boldogság is ugyanolyan fontos. Most lehetősége nyílik egyensúlyt teremteni életének különböző területei között, és közelebb kerülni valódi önmagához.

Halak

Mivel a vérhold a Halak jegyében jön létre, számukra különösen meghatározó. A változás elsősorban gondolkodásmódjukban történik: a túlzott álmodozás helyét a realizmus veszi át. Felfedezik a fegyelem és a gyakorlatiasság erejét, ami segít abban, hogy céljaikat kézzel foghatóbb módon érjék el.

Ez a vérhold tehát négy csillagjegy életében gyökeres fordulatot hoz, megnyitva az utat egy új, tudatosabb korszak felé – írja a life.hu.

 

 

