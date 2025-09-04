RETRO RÁDIÓ

A Bak Hold és Vízöntő Hold váltakozása okoz felfordulást ezeknek a csillagjegyeknek az életében

Délelőtt a Bak Hold kihívásai érkeznek a csillagok felől, amelyre délután a Vízöntő Hold válaszol.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.04. 08:00
csillagjegy Bak Hold Vízöntő Hold

Kos

Délelőtt a Bak Hold segíti abban, hogy rendet tegyen a dolgaiban, és a szokásos lendülete mellé most józan rálátást is kap. Ha van halogatott ügye, érdemes reggel elintézni. Délután azonban teljesen más energiák érkeznek: a Vízöntő Hold szabadságra hívja, és tele lehet kreatív ötletekkel.

Bika

Délelőtt a fegyelmezett Bak Hold jól passzol az energiáihoz: rendszerezhet, tervezhet, és örömét lelheti abban, ha biztos alapokat rakhat le. Délben azonban jön a váltás: a Vízöntő Hold szokatlan ötletekkel találja meg, és bár először furcsának tűnhetnek, estére rájöhet, mennyire felszabadító kipróbálni valami újat.

Ikrek

Délelőtt komolyabban vehet minden ügyet, és a Bak Hold segíti abban, hogy könnyebben koncentráljon, ami nagyon jól is jön. Használja ki ezt az időszakot! Délután felszabadulhat, és a Vízöntő energiái kifejezetten inspirálóan hatnak. Este egy beszélgetésből születhet zseniális ötlet, amely új irányt mutat.

Rák

Délelőtt talán kissé túl szigorúnak érzi a világot maga körül, hiszen a Bak Hold szemben áll az ön jegyével. Mégis jó alkalom ez arra, hogy racionálisan mérlegeljen. Délutánra megkönnyebbül: a Vízöntő Hold játékosabb energiát hoz, és felszabadítja a kötelezettségek súlya alól.

Oroszlán

Délelőtt a kötelességek kerülhetnek előtérbe, és nem biztos, hogy mindegyikhez lesz kedve. A Bak Hold azonban segíti kitartani és elvégezni, amit szükséges. Délutántól viszont más hangulat jön: a Vízöntő Hold inspirálja, és valami teljesen új élményt vonzhat be.

Szűz

Délelőtt otthonosan érezheti magát a Bak Hold energiáiban: minden gördülékenyen megy, könnyen átlátja a feladatokat. Délután azonban meglepően felszabadult lehet. A Vízöntő Hold arra ösztönzi, hogy kilépjen a megszokott rutinból. Este egy váratlan találkozás vagy új élmény különleges örömöt hozhat.

Mérleg

Délelőtt szoríthatja az idő valamivel kapcsolatban, de a Bak Hold segíti abban, hogy rendszerezze a dolgokat és józan döntéseket hozzon. Délutánra azonban felélénkül: a Vízöntő Hold izgalmas energiát hoz, és lehet, hogy kipróbál valamit, amire régóta vágyott.

Skorpió

Délelőtt a Bak Hold józansága kifejezetten kedvező önnek: átlátja az összefüggéseket, és hatékonyan halad előre. Délután a Vízöntő Hold kizökkentheti, de új irányokat is felvillanthat. Ha nyitott marad, este egy váratlan beszélgetés vagy élmény különös inspirációt adhat.

Nyilas

Délelőtt kicsit kötöttebbnek érezheti a napját, a Bak Hold fegyelmezettebb irányba tereli. Ez azonban segíti abban, hogy stabil alapokra építsen. Délután felszabadul: a Vízöntő Hold szárnyakat ad, és tele lehet kreatív, újszerű ötletekkel. Az este kifejezetten jókedvű és inspiráló lehet.

Bak

Délelőtt a Hold az ön jegyében jár, és erőt ad ahhoz, hogy magabiztosan intézze ügyeit. Minden sokkal tisztábban látszik, és könnyebben dönthet. Délután azonban elengedheti a szigorú fegyelmet: a Vízöntő Hold arra hívja, hogy lazítson, és nyisson új élmények felé. Este igazán feltöltődhet.

Vízöntő

Délelőtt nem egy nehéz problémával kell megküzdenie, de aztán jön a jutalom. Délután a Hold belép az ön jegyébe, és új lendületet ad! Tele lehet ötletekkel, kreatív gondolatokkal, és estére már felszabadult, könnyed energiák veszik körül. Használja ki, és kapcsolódjon másokhoz!

Halak

Délelőtt a Bak Hold arra ösztönzi, hogy józanul és gyakorlatiasan intézze a dolgait. Ez segíti abban, hogy átlássa, mit érdemes most elengednie. Délutánra felszabadul: a Vízöntő Hold könnyedséget hoz, és estére kifejezetten jól eshet egy kreatív program vagy baráti találkozás, ahol inspiráló élmények várják.

