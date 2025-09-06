Az Uránusz soha nem látott feszültséget hoz ezen csillagjegyek szülötteinek

A belső feszültség lesz jellemző ma szinte minden csillagjegyre.
Kos
Ma belső feszültséget érezhet, mintha valami sürgetné, hogy azonnal cselekedjen. Pedig ez a nap sokkal inkább az átgondolásé. Az Uránusz hátráló mozgása arra kéri, hogy térjen vissza egy korábbi ötlethez vagy célhoz – ott rejlik benne a válasz.
Bika
A mai nap érzelmileg kissé megterhelő lehet. A múltból visszatérhet egy régi terv vagy kapcsolat gondolata. Ez nem véletlen – most érdemes megvizsgálni, mi maradt befejezetlenül. A kikapcsolódás, feltöltődés most különösen sokat segíthet.
Ikrek
Az Uránusz az ön jegyében hátrál, ezért különösen erősen hathat önre. Lehet, hogy váratlan emlékek, gondolatok térnek vissza. Érdemes ezekkel most foglalkozni, mert értékes tanulságokat rejtenek.
Rák
Ma érzékenyebben reagálhat mindenre, mint általában. Ne aggódjon, ez természetes ebben az időszakban. Holnap telihold lesz, és ez felerősítheti az érzelmi hullámzást. A legjobb, amit tehet, ha lelassul, és nem reagál azonnal mindenre. Engedjen magának egy kis nyugalmat.
Oroszlán
Belső nyugtalanság hajthatja ma, de ne dőljön be a sürgetés érzésének. Nem most kell mindent eldöntenie, inkább nézzen vissza, és vizsgálja meg, hová szeretett volna eredetileg eljutni. A kommunikáció ma kulcsfontosságú: a szavak most különösen nagy súllyal esnek latba.
Szűz
Ez a szombat önreflexióra hívja. Lehet, hogy újra felszínre kerül egy régi cél vagy kérdés, amit eddig félretett. Ez az időszak alkalmas arra, hogy új szempontból vizsgálja meg a lehetőségeit. Ne hagyja, hogy mások feszültsége befolyásolja.
Mérleg
A Hold hatása ma felerősíti az érzékenységét, de ez nem baj, csupán érdemes tudatosítani. Ne ragaszkodjon ahhoz, hogy mindenre most azonnal választ kapjon. Az Uránusz retrográd mozgása régi megoldásokat hozhat újra előtérbe. Figyeljen a megérzéseire, és kerülje a túlreagálást.
Skorpió
A belső világában ma sok minden mozgásba lendülhet. Az Uránusz hátrálása felszínre hozhat régi, eltemetett érzéseket, de ez lehetőséget ad a gyógyulásra is. Ne hagyja, hogy mások drámája beszippantsa, most igazán fontos, hogy megőrizze a saját lelki egyensúlyát.
Nyilas
Úgy érezheti, hogy ma minden szokatlan fordulatot vehet, és ebben lehet is valami. Az Uránusz és a közelgő telihold hatása miatt kicsit szétszórtnak, nyugtalanabbnak érezheti magát. Ne erőltesse a komoly döntéseket, inkább keresse az örömöt apró dolgokban.
Bak
Ön általában jól tűri a kihívásokat, de ma érezheti, hogy kissé meginog a belső nyugalma. Ne hibáztassa magát, ezek az energiák mindenkire hatnak. A mai nap abban segít, hogy újra átgondolja a hosszabb távú céljait. Ne vigye túlzásba a tervezést, most nem a tökéletesség számít.
Vízöntő
Az Uránusz hátrálása most különösen jelentős lehet az ön számára, hiszen az uralkodó bolygója mozog visszafelé. A ma visszatérő gondolatok nem véletlenek, érdemes velük foglalkozni. Ha képes tudatos maradni, ez a nap sok mindenben segítheti az előrelépést.
Halak
Az érzékenysége ma fokozódhat, de ez nem hátrány, inkább lehetőség arra, hogy ráhangolódjon másokra. Egy régi álom vagy ötlet visszatérhet, de ne akarja most megvalósítani, hanem figyelje, mit üzen önnek. A legfontosabb, hogy maradjon a jelenben, és hagyja, hogy az intuíciója vezesse.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.