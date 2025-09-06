Az Uránusz soha nem látott feszültséget hoz ezen csillagjegyek szülötteinek

Napi horoszkóp – 2025. szeptember 6., szombat

Kos

Ma belső feszültséget érezhet, mintha valami sürgetné, hogy azonnal cselekedjen. Pedig ez a nap sokkal inkább az átgondolásé. Az Uránusz hátráló mozgása arra kéri, hogy térjen vissza egy korábbi ötlethez vagy célhoz – ott rejlik benne a válasz.

Az Uránusz ezeket a csillagjegyeket befolyásolja ma a leginkább. Fotó: Metropol

Bika

A mai nap érzelmileg kissé megterhelő lehet. A múltból visszatérhet egy régi terv vagy kapcsolat gondolata. Ez nem véletlen – most érdemes megvizsgálni, mi maradt befejezetlenül. A kikapcsolódás, feltöltődés most különösen sokat segíthet.

Ikrek

Az Uránusz az ön jegyében hátrál, ezért különösen erősen hathat önre. Lehet, hogy váratlan emlékek, gondolatok térnek vissza. Érdemes ezekkel most foglalkozni, mert értékes tanulságokat rejtenek.

Rák

Ma érzékenyebben reagálhat mindenre, mint általában. Ne aggódjon, ez természetes ebben az időszakban. Holnap telihold lesz, és ez felerősítheti az érzelmi hullámzást. A legjobb, amit tehet, ha lelassul, és nem reagál azonnal mindenre. Engedjen magának egy kis nyugalmat.

Oroszlán

Belső nyugtalanság hajthatja ma, de ne dőljön be a sürgetés érzésének. Nem most kell mindent eldöntenie, inkább nézzen vissza, és vizsgálja meg, hová szeretett volna eredetileg eljutni. A kommunikáció ma kulcsfontosságú: a szavak most különösen nagy súllyal esnek latba.

Szűz

Ez a szombat önreflexióra hívja. Lehet, hogy újra felszínre kerül egy régi cél vagy kérdés, amit eddig félretett. Ez az időszak alkalmas arra, hogy új szempontból vizsgálja meg a lehetőségeit. Ne hagyja, hogy mások feszültsége befolyásolja.

Mérleg

A Hold hatása ma felerősíti az érzékenységét, de ez nem baj, csupán érdemes tudatosítani. Ne ragaszkodjon ahhoz, hogy mindenre most azonnal választ kapjon. Az Uránusz retrográd mozgása régi megoldásokat hozhat újra előtérbe. Figyeljen a megérzéseire, és kerülje a túlreagálást.

Skorpió

A belső világában ma sok minden mozgásba lendülhet. Az Uránusz hátrálása felszínre hozhat régi, eltemetett érzéseket, de ez lehetőséget ad a gyógyulásra is. Ne hagyja, hogy mások drámája beszippantsa, most igazán fontos, hogy megőrizze a saját lelki egyensúlyát.