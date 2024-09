Ebben nem lesz köszönet: ennek a két csillagjegynek pocsékul indul a hétvége

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Merkúr és az Uránusz fényszöge ma hozhat a családon belül vitákat, konfliktusokat. Legyen most egy picit empatikusabb a szokásosnál. Ne robbanjon azonnal, ha valaki bosszantó, hanem kérdezze meg, hogy mi baja van tulajdonképpen...

Fotó: Metropol

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szombatra bosszúságokat jelez az Uránusz a jegyében. Komoly fejtörést okozhat önnek, hogy eldöntsön egy kérdést, mivel bárhogyan is határoz, a végeredmény sehogyan sem lesz olyan, amilyet eredetileg elképzelt volna. Ha viszont nem fűlik a foga a kompromisszumhoz, akkor el is halaszthatja a dolgot.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Lehet, hogy a változás kapujában áll, de ez még nem jelenti azt, hogy be is kell lépnie rajta. Van, hogy jobban járunk, ha hagyunk mindent a régiben, hiába mondja mindenki körülöttünk, hogy az új jobb. Most egy ilyen ügyben jobban jár, ha a jól bevált dolgok mellett dönt.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Van, hogy amiatt, hogy a legjobbat szeretné elérni, hajlamos kritikusan viselkedni a környezetével szemben. Ma viszont mindezzel lehet, hogy pont az ellenkező hatást éri el, így igyekezzen óvatosan fogalmazni.



Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szombaton egy beszélgetés során elmondja a véleményét, vagy az álláspontját, és nagyon bosszantja, hogy ellentmondanak önnek. Pedig vannak, akiket még észérvekkel sem lehet meggyőzni, és nincs is erre szükség. Győzködnie senkit sem kell az igazáról.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma egy inspiráló történetet hall, vagy egy ilyen találkozásban lehet része, és felmerül önben, hogy ezt önnek is meg kellene lépni. Mielőtt azonban bármit is döntene, nézzen utána, hogy nincs-e a történet mögött még valami olyan dolog is, amelyet elfelejtettek megosztani önnel.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szombaton hirtelen felpezsdülnek a dolgok ön körül. Most lehetősége van arra, hogy kihasználva a körülményeket elinduljon valamerre, amerre már régóta húz a szíve. Ha most nem lép, talán nem lesz újra ilyen esélye.



Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szombaton érzékeny szituáció alakulhat ki ön körül, mert valaki egy szívességre kérheti, és ön csak nagyon nehezen tudna a rendelkezésére állni. Néha pedig, bármennyire is kellemetlen ez a helyzet, muszáj nemet mondani bizonyos dolgokra. Majd legközelebb korrigálja a dolgot.