"Azt hittem, csak a pizza meg a sör a baj" – gyilkos daganat növekedett a gyanútlan férfi testében

A 39 éves Rob hónapokig azt hitte, csupán gluténérzékeny lehet, mivel emésztőrendszeri tünetek jelentkeztek nála, ha sört vagy kenyeret fogyasztott. Messzebb nem is lehetett volna a valóságtól. Miközben egy egyszerű intoleranciára gyanakodott, egy 7 centis daganat növekedett a beleiben. A férfi most történetével másokat igyekszik arra bátorítani, hogy ne vegyék félvállról, ha bármilyen szokatlan tünetet észlelnek. A digitális marketinggel foglalkozó walesi férfi október környékén kezdett rosszul lenni: „Minden különösebb ok nélkül görcseim voltak” – mesélte. Puffadás, gyomorfájdalom, étvágytalanság gyötörte. Így vallott akkori állapotáról a Daily Star-nak: „Reméltem, hogy nem vagyok intoleráns a kenyérre vagy a sörre, mert szeretem a pizzát és szeretek legurítani egy-két korsóval.”

Rob sokáig küzdött gyomor problémákkal és fájdalmas görcsökkel, mielőtt orvoshoz fordult (Képünk illusztráció) Fotó: freepik.com

Állapota azonban gyorsan romlott. Pár héttel később már napokat töltött ágyban, nem tudott aludni, evés után hányt. „Azt gondoltam, minek egyek, ha úgyis visszajön” – mondta. Végül párja rávette, hogy forduljon orvoshoz. Rob így emlékezik vissza:

Azt hittem, csak azt mondják, vegyek be egy paracetamolt – erre mentőt küldtek.

A kórházban az orvosok komoly elváltozást találtak: sürgős műtétre volt szükség. „Műteniük kellett, sztómát kaptam, majd pár nappal karácsony előtt közölték: vastagbélrákom van” – idézte fel. Ezt követően öt héten át kemoterápiát és sugárkezelést kapott, majd eltávolították a daganatot a beleiről.

A fizikai nehézségek mellett mentálisan is megviselte a küzdelem.

A műtéti heg emlékeztet arra, min mentem keresztül. Büszke vagyok rá

– mondta.

Rob most arra figyelmeztet mindenkit: ne halogassuk a szűrővizsgálatokat! „Sokan azt gondolják, a háziorvosnak csak plusz gondot okoznak ezzel...”

Ápolónőjéről, Debbie-ről külön is megemlékezett: „Tárgyilagos volt, de közben gondoskodó – pont erre volt szükségem” , mesélte azután, hogy végleg kikerült az onkológiai ellátásból.

Rob üzenete világos: ha a testünk jelez, ne várjunk! Előfordulhat, hogy csak érzékenység vagy intolerancia, de akár életmentő is lehet egy időben felállított diagnózis, ha mégis másról van szó.