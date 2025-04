Böjti Beluga lencse – A hamuszín íz- és tápanyagbombát nyers zöldséggel színesíthetjük

A hagyományos lencsét nem csak újévkor szokás fogyasztani, a többi hüvelyessel együtt ez tipikus böjti étel is. A vörös változata már a reformkonyhában is igen elterjedt és közkedvelt, a fekete színűvel, az úgynevezett Beluga lencsével ritkábban találkozunk. Most ez jött szembe, és kiderült, hogy kiváló, magas tápanyagtartalmú, ásványi anyagokban gazdag „böjtös főzelék” készíthető belőle, és az íze is kiváló, és még a feketeségét is kompenzálhatjuk színes zöldségfeltéttel, szezámmaggal vagy (levesgyöngy helyett) csicseriborsó-golyóval.

Egy tál böjti beluga lencse színes feltéttel körítve / Fotó: Fodor Erika

A böjti beluga lencse hozzávalói

50 dkg Beluga lencse

1 fej vöröshagyma

2-5 gerezd fokhagyma (ahogy tetszik)

Fél dl tökmagolaj, 1 dl olívaolaj (kihagyható)

Só

Ebből lesz a magas ásványianyag-tartalmú, finom étel / Fotó: Fodor Erika

Feltétnek

Pirított csicseriborsó-golyók

Szezámmag, tökmag

Sárgarépa (nyersen)

Friss bazsalikomlevél vagy petrezselyemzöld

Lila hagyma szeletek (nyersen vagy picit megdinsztelve)

Beluga lencsekrém tálalás / Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

A Beluga lencsét nem kell beáztatni főzés előtt (a precíz háziasszonyok átválogathatják), egyszerűen átmossuk egy szűrőn, és mehet a lábosba. Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, megsózzuk.

Sós vízben megfőzzük a hagymával / Fotó: Fodor Erika

Beledobjuk a félbevágott vöröshagymát és a fokhagyma gerezdeket egyben, és fedő alatt főzni kezdjük. Figyeljük a vízmennyiséget a lábosban, és ha szükséges, öntsünk még hozzá, ha a lencse nem ehető.

Feltétnek lila hagymát, szezámmagot, (levesgyöngy helyett) pirított csicseriborsó szemeket használhatunk / Fotó: Fodor Erika

Ügyeljünk arra is, hogy ne főzzük szét, a lencseszemek puhák legyenek, de egyben maradjanak. Ha kész és kicsit meghűlt, egy kevés vízzel és/vagy az olajok hozzáadásával, botmixerrel laza sűrűségű „főzelékké” turmixoljuk.

Arcot formázva feldobhatjuk az étel színét is, nem csak az ízét / Fotó: Fodor Erika

Tipp

A hamuszín-fekete ételt fehér mélytányérba célszerű tálalni és sárgarépával, csicseriborsó-golyóval, szezámmaggal, friss zölddel dekorálva színesíteni. Ezeknek az íze is passzol a lencséhez. Kiváló párosítás a kecskesajt (vagy krémfehér tehéntejből készült sajt) is!