Undorító, de igaz: ezért kell alaposan elmosni a tányér alját is!

A mosogatás egyike azon házimunkáknak, amelyeket napi szinten el kell végezni, emiatt pedig már-már rutinszerűvé válik. Sokan talán nem is fordítanak rá különösebb figyelmet, egyszerűen letörlik a tányér ételfoltos részeit, és mehet is csepegtetőre: ezzel azonban igen nagy hibát követnek el. A tányér alját ugyanis legalább olyan fontos elmosni, mint a felső részét. Hogy miért? A Mindmegette nemrég összegyűjtötte, miért kell kiemelt figyelmet fordítani erre a részre is.

Ezért kell elmosni a tányér alját is! Fotó: lielos_photograph/Shutterstock



Megtelepednek a baktériumok a tányér alján

A tányért letesszük az asztalra, étkezés után pedig mehet a mosogatóba, a többi edényre. Ilyenkor a tányér alja is piszkos lesz, hiszen az asztalról morzsák ragadhatnak rá, a mosogatóban meg ételmaradékok. Ha nem mossuk meg alaposan a tányérnak ezt a részét, akkor a baktériumok könnyen elszaporodhatnak rajta, majd amikor az edényt egymásra téve berakjuk a szekrénybe, a többire is átkerülnek a kórokozók.

Esztétikailag sem a legjobb

Vendégségben ugyan nem valószínű, hogy valaki nekiáll a tányér alját nézegetni, amennyiben viszont véletlenül mégis megteszi és ételmaradékokkal találkozik, gyorsan elmehet az étvágya. A koszos tányér nem bizalomgerjesztő, még akkor sem, ha az alján vannak az ételmaradékok, nem pedig benne.

Előzzük meg a szagokat!

A tányér alján maradt ételmaradékok egy idő után akár kellemetlen szagokat is áraszthatnak, főleg, ha sokat állnak a mosogatóban, vagy a gépben. Ennek megelőzése érdekében kell elmosni a tányér alját is.

A mosogatógép sem garancia

Sokan úgy gondolják, hogy a mosogatógép megoldja ezt a problémát: azonban, ha a tányérok túl szorosan sorakoznak a gépben, akkor előfordulhat, hogy egy-két szennyeződés ott marad. Érdemes időnként átnézni a tányérok alját is, hogy a gép valóban csillogóan tisztává varázsolja.

A súroló csodákra képes

Kézi mosogatás esetén a tányér alját minden alkalommal tisztítsuk meg mosogatószerrel és meleg vízzel. Ha mégis találunk olyan foltot, ami makacsabb, akkor vegyük elő a súrolószert: ez tökéletesen csillogóvá varázsolja majd a tányér alját. Arra is ügyeljünk, hogy alaposan öblítsük el a tányért, hogy a szert teljesen eltávolítsuk róla.